Sonnige Aussichten und milde Nächte: die Wetterwoche in Búger vom 29. Juni bis 6. Juli 2024 (29.6.2024)

Das Sommerwetter in Búger: Eine Woche voller Sonne und leichter Brisen

Die Einwohner und Besucher von BúgerBúger, einem charmanten Ort auf Mallorca, können sich auf eine angenehme Wetterwoche freuen. Mit einer Vielfalt an Wetterbedingungen, die von sonnigen Tagen bis hin zu leichten Regenschauern reichen, bietet die Insel ideale Bedingungen für jede Art von Freizeitaktivitäten, sei es am Strand oder beim Wandern durch die malerische Landschaft.

Wetterhighlights in Búger: Von wolkenlosen Himmeln bis zu erfrischenden Regentagen

Am Samstag, den 29. Juni 2024, werden die Tage länger anfühlen, da wir uns in den Sommermonaten befinden, mit einer Sonnenaufgangszeit um 4:22 Uhr und einem Sonnenuntergang erst gegen 19:20 Uhr. Die Tageshöchsttemperaturen in Búger erreichen angenehme 31°C, während der Himmel zeitweise von locker verstreuten Wolken bedeckt ist und der Wind mit leichten 8 km/h für eine frische Brise sorgt.

Mit einem klaren Himmel zieht der Sonntag, 30. Juni 2024, ins Land. Die Quecksilbersäule klettert auf 32°C, und bei einer Windgeschwindigkeit von lediglich 4 km/h steht einem entspannten Tag in der mediterranen Sonne nichts im Wege. Die Luftfeuchtigkeit von 34% und ein leichter Luftdruck von 1014 hPa versprechen ebenso angenehme Bedingungen.

Der 1. Juli 2024 bringt dann eine Abwechslung mit mäßigem Regen und etwas niedrigeren Temperaturen von 27°C, was die Natur auf Mallorca erfrischt und für eine willkommene Abkühlung sorgt.

Leichter Regen setzt sich auch am Dienstag, 2. Juli 2024, fort, jedoch bei leicht gestiegenen Temperaturen von 28°C. Solche Tage sind ideal, um die kulturellen Angebote Búgers zu erkunden oder ein gemütliches Café aufzusuchen.

Vom 3. bis 5. Juli 2024 zeigt sich das Wetter von seiner stabilen Seite: Geringe Windgeschwindigkeiten, eine moderate Luftfeuchtigkeit und durchgehend heiter bis wolkenlos, bei Temperaturen, die zwischen 29°C und 30°C pendeln, laden zu Aktivitäten im Freien ein.

Den Höhepunkt erreicht die Sommertemperatur in der folgenden Woche am 6. Juli 2024, wenn das Thermometer einen Spitzenwert von 34°C bei strahlendem Sonnenschein und einer angenehmen Brise anzeigt.

Wetterprognose für eine perfekte Woche in Búger

Die kommenden Tage versprechen in Búger praktisch ideale Urlaubsbedingungen. Obwohl vereinzelt Regentage vorkommen, behält die Sonne überwiegt das Sagen, und das milde Insellüftchen sorgt für Wohlbefinden und Erholung. Planen Sie schon jetzt Ihre Freizeitaktivitäten und genießen Sie das abwechslungsreiche Wetter auf Mallorca in vollen Zügen.

