Sonnige Aussichten und vereinzelte Regenschauer: Das Wetter in Llubí vom 29. Juni bis 06. Juli 2024

Wettervorhersage für Llubí: Sommerliche Tage im Blick

Die malerische Gemeinde Llubí auf Mallorca, bekannt für ihre pittoresken Landschaften und das mediterrane Flair, kann sich auf eine Reihe von sonnigen Tagen mit vereinzelten Regenschauern freuen. Die Wetterprognose für die Woche vom 29. Juni bis zum 06. Juli 2024 verspricht überwiegend klaren Himmel und hohe Temperaturen, die für die Ferienzeit typisch sind.

Ein Blick auf die Sommerwoche in Llubí

Der Sommer zeigt sich in Llubí von seiner besten Seite, mit Temperaturen, die am Samstag, den 29. Juni, bei warmen 31 Grad Celsius beginnen und in den darauffolgenden Tagen weiter ansteigen. Am Sonntag, den 30. Juni, ist ein klarer Himmel vorhergesagt und das Thermometer klettert auf heiße 34 Grad. Perfekte Bedingungen, um Mallorcas Natur zu genießen oder sich im azurblauen Wasser abzukühlen.

Der Start in den Juli bringt allerdings eine kurze Abwechslung mit sich: Der Montag, 1. Juli, lässt auf mäßigen Regen schließen, wobei die Temperaturen bei angenehmen 29 Grad liegen. Der Regen lässt die Insel aufatmen und bietet eine Erfrischung von der Hitze der vorherigen Tage.

Der 2. Juli folgt mit leichtem Regen und einer moderaten Abkühlung auf 28 Grad, bevor die Sonne ab dem 3. Juli erneut die Oberhand gewinnt. Bis zum 6. Juli dürfen sich Einwohner und Besucher über überwiegend klaren Himmel und Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad freuen - ein wahrhaft idealer Sommer.

Abendliche Brisen und morgendliche Sonnenaufgänge

Die Windverhältnisse in Llubí bleiben während der gesamten Woche mild, mit Geschwindigkeiten zwischen 3 und 8 km/h, was für laue, angenehme Abende sorgt. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit Werten zwischen 21% und 47% relativ gering, was die Wärme erträglich macht und angenehme Nächte verspricht.

Zeugen Sie spektakulären Sonnenaufgängen ab 4:22 Uhr und genießen Sie die langen Tage, bis die Sonne gegen 19:19 Uhr am Horizont untergeht. Diese natürliche Pracht bietet die perfekte Kulisse für frühe Wanderungen oder romantische Abendessen unter freiem Himmel.

Resümee: Eine Woche voller Sonnenschein in Llubí

Die nächste Woche in Llubí steht ganz im Zeichen des Sommers, mit sonnigen Tage, die zum Verweilen im Freien einladen. Die wenigen Regentage sorgen für eine willkommene Erfrischung und unterstreichen die Schönheit der Natur Mallorcas. Genießen Sie das sommerliche Wetter, während Sie die einzigartigen Angebote der Region erkunden.

