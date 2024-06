Tropennacht und unbeständiges Wetter auf Mallorca - die detaillierte Vorhersage

Tiefstwerte von 24 Grad: Mallorca hat von Freitag auf Samstag (29.6.) eine Tropennacht erlebt. In weiten Teilen der Insel blieb es auch während der Nacht schwül. 24 Grad Mindestwerte wurden registriert in Palma, am Flughafen, in Port de Sóller sowie in Port de Pollença. Selbst in Lluc im Tramuntana-Gebirge fiel die Temperatur nicht unter 20 Grad.

Auf Menorca, der Nachbarinsel von Mallorca, kam es derweil erneut zu Rissagas. Im Hafen von Ciutadella schwankte der Meeresspiegel in Folge von Luftdruckschwankungen.

Vorhersage für Samstag

In den kommenden Tagen bleibt es unbeständig auf Mallorca. Am Samstag hält sich zumindest noch ortsweise weiter der Saharastaub in der Luft - Schlammregen nicht ausgeschlossen. Der spanische Wetterdienst prognostiziert aber lediglich schwache, kurze und örtlich sehr begrenzte Niederschläge.

Zudem lockert sich im Tagesverlauf die Bewölkung auf. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf bis auf 29 Grad in Palma, bis auf 30 Grad im Inselinnern. Der Wind weht mäßig aus Südwesten. Mit Tiefstwerten zwischen 19 und 22 Grad wird die Nacht auf Sonntag dann etwas erträglicher als die zuvorige.

Tiefstwerte in der Nacht auf Samstag (29.6.). / Aemet

Am Sonntag wird es sonnig auf Mallorca, nur wenige Wolken verdecken den Himmel. Tagsüber wird es etwas wärmer, nachts etwas kühler im Vergleich zum Vortag. Der Wind weht schwach aus Süden, am Nachmittag gibt es laut der Vorhersage eine frische Brise an der Küste.

Wechselhafter Start in die neue Woche

Zu Wochenbeginn - wir starten in den Juli - wird das Wetter auf der Insel wieder schlechter. Wolken ziehen auf, es kann ortsweise regnen und gewittern. Am Nachmittag lässt sich die Sonne wieder häufiger sehen. Der Wind weht schwach aus Norden oder Nordsten, an der Küste böiger. Höchstwerte zwischen 24 und 29 Grad, Tiefstwerte in der Nacht zwischen 16 und 21 Grad. Für Anfang Juli seien die Temperaturen vergleichsweise frisch, heißt es beim Wetterdienst Aemet.

Temperaturen zu Julibeginn. / Aemet

Ein Sonne-Wolken-Mix steht dann für Dienstag an, auch Regen ist weiter möglich. Stabile Temperaturen, schwacher Wind. Ähnlich geht es dann auch am Mittwoch weiter.

Die Wassertemperaturen

Die Temperatur im Mittelmeer ist inzwischen deutlich angestiegen, an der Playa de Palma ist das Wasser zwischen 24 und 26 Grad warm. An der Playa de Muro im Nordosten der Insel werden zwischen 22 und 24 Grad registriert.