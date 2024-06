Wetter in Campos: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 28.6.2024 bis 05.7.2024 (29.6.2024)

Wochenüberblick: Sommerliches Wetter herrscht in Campos auf Mallorca

Die Sommerzeit auf Mallorca zeigt sich von ihrer besten Seite, besonders in CamposCampos, wo Urlauber und Einheimische in den Genuss von überwiegend klarem Himmel und angenehmen Temperaturen kommen werden. Das Wetter lädt dazu ein, die schönen Strände zu besuchen und das vielfältige Freizeitangebot der Insel zu genießen.

Warm und Sonnig: Die nächsten Tage in Campos

Am 28. Juni 2024 werden in Campos milde 29°C erwartet, die von einigen wenigen Wolken begleitet werden, jedoch der sonnigen Stimmung keinen Abbruch tun. Ein leichter Wind mit nur 4 km/h wird die angenehmen Temperaturen begleiten, während die Luftfeuchtigkeit bei 54% liegt. Perfekte Bedingungen für einen entspannten Tag im Freien!

Der 29. Juni verspricht noch wärmer zu werden mit Höchsttemperaturen von 31°C unter einem klaren Himmel. Der Wind frischt etwas auf und bringt eine angenehme Brise von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 36%, was den Tag besonders angenehm macht für langanhaltende Aktivitäten unter der mallorquinischen Sonne.

Erfrischender Regen und leichte Abkühlung

Zum Monatsende gibt es eine kleine Abkühlung. Am 30. Juni kündigt sich leichter Regen an, welcher die Temperaturen auf eine erfrischende 22°C herunterkühlt. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 79% wird es merklich feuchter, was der Vegetation guttut. Der Wind bleibt mit 5 km/h moderat.

Der 1. Juli startet mit bedecktem Himmel und Temperaturen um 21°C. Die Feuchtigkeit bleibt mit 75% relativ hoch, es ist jedoch kein weiterer Niederschlag vorausgesagt, und die Windgeschwindigkeiten bleiben unauffällig gering.

Sonnige Aussichten für die Folgetage

Das Wetter bessert sich mit Beginn des neuen Monats und so erwarten uns am 2. Juli wieder 27°C und wenige Wolken am Himmel. Der 3. Juli und der 4. Juli zeigen sich von ihrer besten Seite mit einem klaren Himmel und Höchsttemperaturen von 30°C und 32°C – perfekt für jegliche Art von Strand- und Wassersportaktivitäten. Bei mäßiger Luftfeuchtigkeit von rund 40% und leichtem Wind lässt es sich wunderbar durch den Tag kommen.

Am 5. Juli weht ein stärkerer Wind mit 8 km/h, der die Temperaturen auf 29°Csenkt und damit die Hitze etwas abmildert. Der Tag verspricht trotz des Windes sonnig zu bleiben.

Ob bei einem Besuch im malerischen Stadtkern von Campos oder beim Sonnenbaden an einem der zahlreichen Strände der Insel – die kommende Woche bietet ideale Bedingungen, um Mallorca in vollsten Zügen zu genießen.

Sonnenanbeter und Nachtschwärmer gleichermaßen werden sich über die langen Tage freuen, da die Sonne in Campos erst gegen 20:13 Uhr untergeht und somit für ausgedehnte Abendaktivitäten sorgt.

