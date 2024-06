Wetter in Puigpunyent: Ihre 7-Tage-Prognose (29.06.24 - 06.07.24)

Das Wetter in Puigpunyent im Juli: Sonnig mit Chancen auf erfrischenden Regen

Wie wird das Wetter in der idyllischen Gemeinde Puigpunyent auf Mallorca in der ersten Juliwoche? Ihre 7-Tage-Wettervorhersage zeigt eine angenehme Abfolge von Sonnenschein mit kurzen Unterbrechungen durch leichten Regen, ideal für alle, die sowohl die Sonne als auch die Natur in milder Sommertemperatur genießen möchten.

Das aktuelle Wetter in Puigpunyent und die Vorschau für die kommenden Tage

Samstag, 29. Juni 2024: Beginnen Sie das Wochenende mit verstreuten Wolken, die die Sonne immer wieder durchlassen. Die Temperaturen reichen bis zu 23°C, und der Wind weht leicht mit 8 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 60% und einem Luftdruck von 1014 hPa starten Sie in ein idyllisches Wochenende.

Sonntag, 30. Juni 2024: Genießen Sie den klaren Himmel über Puigpunyent! Dieser Tag verspricht mit Temperaturen um 24°C und einer sanften Brise von nur 4 km/h perfektes Ausflugswetter.

Montag, 1. Juli 2024: Die Woche startet mit leichtem Regen, der jedoch bei weiterhin angenehmen 24°C für eine willkommene Abkühlung sorgen dürfte. Diese sanften Sommerregen sind perfekt, um die Natur Mallorcas in ihrer vollen Pracht zu erleben.

Dienstag, 2. Juli 2024: Der Regen setzt sich fort, bleibt aber mild. Mit 22°C und ruhigen 3 km/h Wind bleibt das Wetter angenehm und ideal für entspannte Stunden in Puigpunyent.

Mittwoch, 3. Juli 2024: Über Puigpunyent breiten sich überwiegend Wolken aus, die Temperaturen bleiben dabei konstant bei 22°C. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% und einem Luftdruck von 1014 hPa lässt sich der Tag trotz der Wolken entspannt genießen.

Donnerstag, 4. Juli 2024: Der Himmel klart wieder auf und die Sonne strahlt über Puigpunyent. Temperaturen um 24°C und leichte Winde verschaffen ein perfektes Klima für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Freitag, 5. Juli 2024: Der Sommer in Puigpunyent zeigt sich von seiner besten Seite mit strahlendem Sonnenschein, einer Höchsttemperatur von 26°C und weiterhin niedriger Windgeschwindigkeit. Packen Sie Ihre Badesachen, denn solches Wetter lädt zum Verweilen an kleinen Buchten und Stränden ein.

Samstag, 6. Juli 2024: Die Woche schließt mit unverändert klarem Himmel und einer Temperatur, die angenehm bei 24°C liegt. Ein leichter Wind mit 4 km/h wird dafür sorgen, dass es nicht zu heiß wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Puigpunyent für die kommende Woche hervorragende Voraussetzungen für verschiedenste Freizeitaktivitäten oder einfach zum Genießen der malerischen Landschaft bietet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.6.2024, 01:45:09. +++