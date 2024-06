Wetter in Santanyí: 7-Tage-Prognose für Spitzenwetter auf Mallorca (29.6.2024)

Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Das perfekte Sommerwetter in Santanyí

Wenn Sie auf der Suche nach dem perfekten Urlaubswetter sind oder einfach nur planen, die kommende Woche in Santanyí zu genießen, so verspricht die aktuelle Wetterlage Entspannung und Sonnenschein pur. Mit einem ausgewogenen Mix aus Wolken und klarem Himmel bietet Mallorca ideale Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien.

Wetterprognose für Santanyí: 29. Juni bis 06. Juli 2024

Ab dem 29. Juni 2024 zeigt sich das Wetter von seiner einladenden Seite: Am Samstag begrüßen uns leichte Wolken bei angenehmen 26°C. Ein leichter Wind mit 9 km/h sorgt für eine willkommene Erfrischung, und die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 59% angenehm in Schach. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 4:23 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:18 Uhr bei einem Spaziergang an der malerischen Küste von Santanyí.

Das Sommergefühl verstärkt sich am 30. Juni, wenn ein klarer Himmel und 27°C zum Verweilen im Freien einladen. Seichte Brisen mit gerade einmal 6 km/h lassen das Meer glitzern und die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht auf 57% ab. Besser könnte das Wetter zum Ausklang des Monats kaum sein.

Mit Beginn des Julis gibt es am 01. eine kleine Abwechslung: Ein wenig leichter Regen ist zu erwarten, aber mit 26°C bleiben die Temperaturen angenehm. Der Wind beständig bei leichten 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit steigt etwas auf 63%.

Der 02. Juli bleibt weiterhin angenehm mit zerstreuten Wolken am Himmel und milden 25°C. Die Windverhältnisse stabilisieren sich bei 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 60%, was ideale Bedingungen für einen Besuch der lokalen Märkte oder eine gemütliche Radtour bietet.

Am 03. Juli herrschen dann geschlossene Wolkendecken vor, doch bei 26°C wird das kein Grund zur Sorge sein. Genießen Sie eine beständige Brise und günstige Luftfeuchtigkeitswerte von 58%.

Klare Himmel kehren zurück am 04. und 05. Juli, und mit ihnen warme 26°C und 27°C. Die Luftfeuchtigkeit bleibt beständig in einem angenehmen Bereich und die leicht abnehmenden Windgeschwindigkeiten von 5 km/h und 6 km/h machen das Wetter perfekt für lange Abende unter freiem Sternenhimmel.

Zum Abschluss unserer 7-Tages-Prognose hält der 06. Juli weiterhin perfektes Sommerwetter mit strahlendem Sonnenschein und 27°C bereit. Niedrige Windgeschwindigkeiten von 4 km/h versprechen eine ruhige Atmosphäre, lediglich der Luftfeuchtigkeitswert steigt leicht auf 59% an.

Mit solch grandiosem Wetter steht einer Perfekten Woche in SantanyíSantanyí nichts mehr im Wege. Ob am Strand liegend, beim Wassersport aktiv oder einfach nur die malerischen Straßen entlang schlendernd – Santanyí ist das Ziel für Sonnenanbeter und Erholungssuchende gleichermaßen.

