Wetter in Vilafranca de Bonany (29.06.2024 bis 06.07.2024): Tägliche Prognose und Trends

Wetterprognose für Vilafranca de Bonany

Die sommerliche Temperatur und der Sonnenschein begrüßen die Einwohner und Besucher von Vilafranca de Bonany in der letzten Juniwoche und zu Beginn des Julis. Wir werfen einen genauen Blick auf die täglichen meteorologischen Bedingungen, die in der charmanten Ortschaft auf der Insel Mallorca zu erwarten sind. Unser Wetterbericht bietet die perfekte Planungsgrundlage für alle outdoor-begeisterten Menschen sowie für diejenigen, die das milde Mittelmeerwetter genießen möchten.

Das Wetter zu Wochenbeginn: 29. und 30. Juni 2024

Zum Wochenbeginn wird das Wetter in Vilafranca de Bonany von teilweise bewölktem Himmel und angenehmen Temperaturen von 29°C bestimmt, perfekt um die vielfältige Natur der Region zu erkunden. Der Wind zeigt sich ebenfalls sanft mit lediglich 9 km/h. Der darauffolgende Tag bringt einen klaren Himmel und noch höhere Temperaturen bis zu 31°C, bei einer leichten Brise von 5 km/h. Ein idealer Tag also, um die vielen Sonnenstunden unter freiem Himmel zu verbringen.

Beginn des Julis: 1. bis 3. Juli 2024

Im Wechsel der Monate setzt sich das sommerliche Wetter zunächst mit leichtem Regen und einer kühlenden Temperatur von 28°C fort. Die Windgeschwindigkeiten bleiben moderat und fördern eine angenehme Frische. Das gleiche Bild mit leichtem Regen und 27°C zeigt sich am Folgetag. Der 3. Juli hingegen bringt einerseits überwiegend bedeckte Himmel und andererseits wieder sommerliche 28°C, bei einer angenehmen Luftfeuchtigkeit und leichtem Wind.

Die Zweite Juliwoche: 4. bis 6. Juli 2024

Die zweite Woche des Julis eröffnet Vilafranca de Bonany mit einem bildschönen klaren Himmel und überwältigenden 29°C, was die perfekte Einladung für Strandbesuche oder Ausflüge in die malerische Umgebung darstellt. Der 5. Juli folgt diesem Trend, ebenso der 6. Juli, an dem die Temperaturen auf sommerliche 32°C klettern, ideal um die faszinierenden Buchten Mallorcas zu besuchen oder sich in einem der vielen Cafés im Ortskern zu entspannen.

Wetteraussicht und Aktivitätsempfehlungen

Zusammenfassend verspricht das Wetter in Vilafranca de Bonany eine warme und überwiegend sonnige Woche mit vereinzelten Regentagen im optimalen Wechsel aus Entspannung und Aktivität. Die Morgenstunden bieten mit ihren erfrischenden Temperaturen ideale Voraussetzungen für Wanderungen oder Radtouren, während der Nachmittag zum Verweilen an den vielen malerischen Stränden einlädt.

Genießen Sie die wunderschöne Natur, das glasklare Wasser und die herzliche Gastfreundschaft von Vilafranca de Bonany. Ob bei Sonnenschein oder teils bewölktem Himmel - Mallorca zeigt sich von seiner schönsten Seite und bietet für jede Wettersituation die passende Freizeitaktivität.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.6.2024, 01:54:19. +++