Wetter Marratxí (29.06.24 bis 06.07.24): Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer

Sommerliche Tage in Marratxí: Eine Woche voller Sonnenschein und vereinzelten Regen

Die kommende Woche in Marratxí verspricht eine harmonische Mischung aus sonnigen Tagen und leichten Regenschauern, ideal für alle, die das vielfältige Wetter Mallorcas genießen möchten. Die Temperaturen bleiben angenehm sommerlich und versprechen ideale Bedingungen für verschiedenste Aktivitäten im Freien.

Tag für Tag: Ihre detaillierte Wettervorhersage für Marratxí

Am Samstag, den 29. Juni 2024, erwartet Sie ein teilweise bewölkter Himmel mit vereinzelten Wolkenfeldern. Bei einer maximalen Temperatur von 27 °C und mäßigen Winden um 7 km/h lässt es sich hervorragend entspannen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 42 Prozent, bei einem Luftdruck von 1014 hPa. Genießen Sie also den Tag unter Mallorcas Sonne, welche um 4:24 Uhr auf- und um 19:20 Uhr untergehen wird.

Der 30. Juni und 1. Juli verzaubern mit klarem Himmelsblau und maximalen Temperaturen, die bis auf 30 °C klettern. Während am Sonntag der Himmel ungetrübt bleibt, könnte der Montag mit gelegentlichen leichten Regenschauern überraschen – eine wunderbare Erfrischung für die üppige Natur Mallorcas.

In den darauffolgenden Tagen, bis zum 6. Juli, präsentiert sich das Wetter von seiner beständigen Seite mit Temperaturen, die zwischen 26 und 33 °C angesiedelten sind. Besonderes Highlight ist der Donnerstag, an dem das Thermometer gar auf 33 °C steigt – perfekt für einen Besuch am Strand oder einer der vielen Terrassen, die Marratxí zu bieten hat.

Durch die Woche begleiten Sie durchwegs leichte Winde und eine Luftfeuchtigkeit, die für eine komfortable Atmosphäre sorgt. Auch der Luftdruck bleibt weitgehend stabil, was zu einer beständigen Wetterlage in der Region beiträgt.

Optimales Wetter für Ihre Freizeitplanung in Marratxí

Ob Sie nun die kulturellen Angebote in Marratxí erkunden, durch die Natur wandern oder einfach das süße Nichtstun genießen möchten – die kommende Woche bietet ideale Bedingungen dafür. Und nicht zu vergessen: auch die frühen Morgenstunden und die Abende sind mit angenehmen Temperaturen gesegnet, perfekt für ausgedehnte Spaziergänge oder gesellige Abende unter freiem Himmel.

Mit dieser Aussicht wünschen wir Ihnen eine fantastische Woche in Marratxí und Mallorca!

