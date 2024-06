Wetter Palma de Mallorca: Sonnige Tage und gelegentlich leichter Regen erwarten Sie im Juli 2024 (29.6.2024)

Wetter in Palma de Mallorca vom 29. Juni bis zum 6. Juli 2024

Erleben Sie in Palma de MallorcaPalma eine Woche voller Sonnenschein, angenehmer Temperaturen und gelegentlicher Regenschauer. Werfen Sie einen Blick auf unsere detaillierte Wettervorhersage, und lassen Sie sich das perfekte Inselwetter nicht entgehen!

Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite

Am Samstag, den 29. Juni, begrüßen uns vereinzelte Wolken am Himmel über Palma de Mallorca, was der Insel eine angenehme Kulisse verschafft. Die Temperaturen erreichen eine Höhe von 26°C begleitet von einer leichten Brise von 8 km/h. Es wird erwartet, dass die Luftfeuchtigkeit bei 50% liegt, während der Luftdruck 1014 hPa beträgt. Genießen Sie die langen Tage, denn die Sonne geht um 19:20 Uhr unter, nachdem sie um 4:24 Uhr aufgestiegen ist.

Sonnige Aussichten für das Wochenende

Das Wochenende wird insgesamt von Sonne bestimmt. Der Sonntag, der 30. Juni, bringt einen klaren Himmel mit Höchsttemperaturen von 28°C und einer sanften Windbewegung von nur 4 km/h. Bei identischer Sonnenauf- und -untergangszeit wie am Vortag können Sie ungestörte Stunden unter der Mittelmeersonne genießen.

Beginn des Julis mit leichter Abkühlung

Zum Start in den Juli erwarten uns am 1. und 2. Juli leichte Regenschauer. Beide Tage bieten Temperaturen von 28°C bzw. 25°C, die einen angenehmen Kontrast zu den sonstigen sommerlichen Temperaturen darstellen. Passende Bedingungen für all jene, die die Hitze etwas meiden möchten.

Stabile Wetterlage in den Folgetagen

Am 3. Juli deckt der Himmel sich etwas zu, durchsetzt mit wolkigen Phasen und einer Temperatur von 26°C bei aufkommendem Wind von 5 km/h. Werden die nächsten Tage weiterhin so bleiben? Soweit wir sehen können, nudelt sich das Thermometer weiterhin um die 26°C, bis der 5. Juli mit einer kleinen Hitzewelle von 31°C aufwartet. Ein klarer Himmel und eine relativ niedrige Luftfeuchtigkeit von 39% machen diesen Tag zum Highlight der Woche. Der Wind bleibt konstant und sorgt für eine leichte Brise.

Ein bischen Abkühlung zum Wochenabschluss

Den Abschluss der Woche stellt der 6. Juli dar, an dem sich die Temperatur wieder auf gemäßigte 28°C einpendelt und der Himmel klar bleibt. Eine ideale Konstellation für diverse Outdoor-Aktivitäten und Strandbesuche.

Das perfekte Wetter für Ihren Mallorca-Urlaub

Die Wettervorhersage verspricht eine ideale Woche für Urlauber und Residenten gleichermaßen. Mit gemäßigten sommerlichen Temperaturen und überwiegendem Sonnenschein besteht kein Zweifel, dass Mallorca auch im Juli 2024 wieder ein Urlaubsparadies sein wird.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.6.2024, 01:42:12. +++