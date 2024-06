Wetteraussichten für Binissalem: Die kommende Woche verspricht klaren Himmel und hohe Temperaturen (29.6.2024)

Wetterüberblick für Binissalem

Die kommende Woche in Binissalem, Mallorca, zeigt sich von einer besonders sonnigen Seite, mit Temperaturen, die ideale Bedingungen für jegliche Urlaubsaktivitäten bieten. Nach einem leicht verregneten Wochenstart, setzt sich rasch wieder heiteres Wetter durch.

Sonnige Prospekte: Klare Himmel dominieren in Binissalem

Die aktuellen Wetterdaten vom 29. Juni 2024 verraten uns einen Tag mit teilweise bewölktem Himmel bei einer beachtlichen Höchsttemperatur von 29°C. Die minimale Windgeschwindigkeit von 7 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 29% versprechen dabei ein angenehmes Klima.

Den 30. Juni 2024 kennzeichnet ein klarer Himmel und ein Temperaturhoch von 33°C, was Binissalem zur perfekten Destination für Sonnenanbeter macht. Auch hier bleibt der Wind geschmeidig mit lediglich 4 km/h.

Leichte Regenschauer zu Beginn des Julis

Der 1. Juli 2024 führt leichte Regenfälle mit sich, während das Thermometer immer noch angenehme 30°C anzeigt. Dies könnte eine ideale Gelegenheit für Indoor-Aktivitäten oder entspannte Momente im Café sein.

Am 2. Juli 2024 bleibt es mit leichten Niederschlägen und 27°C weiterhin mild. Die höhere Luftfeuchtigkeit von 51% lässt das Wetter etwas frischer erscheinen.

Blick auf die Zweite Wochenhälfte: Warm und einladend

Die darauffolgenden Tage versprechen einen klaren Himmel und noch höhere Temperaturen. Sowohl der 4. als auch der 5. Juli 2024 sind von Sonnenschein geprägt, die Quecksilbersäule klettert auf Werte bis zu 35°C, gepaart mit einer angenehm niedrigen Luftfeuchtigkeit von 20%. Der Wind bleibt dabei schwach.

Der 6. Juli bildet mit 34°C und strahlend blauem Himmel einen makellosen Ausklang dieser sonnigen Woche.

Während dieser Tage können Sie sommerliche Vergnügungen in vollen Zügen genießen, von Ausflügen in die malerische Umgebung bis hin zu entspannten Stunden an den sonnengeküssten Stränden Mallorcas.

Fazit der 7-Tage-Wetterprognose für Binissalem

Die Wetteraussichten für Binissalem sind überaus freundlich, mit hohen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel. Ein paar leichte Regentropfen zu Beginn des Julis unterbrechen keinesfalls das Urlaubsglück und bieten Abwechslung zwischen sonnigen Tagen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.6.2024, 01:24:29. +++