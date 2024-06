Wetteraussichten für Manacor: Sonnige Tage und leichte Regenfälle vom 29.06.24 bis zum 06.07.24

Wettertrend für Manacor auf Mallorca: Sommerstimmung und Erfrischungsregen

In der malerischen Stadt Manacor auf Mallorca steht uns eine abwechslungsreiche Sommerwoche bevor. Angenehme Temperaturen und eine Mischung aus Sonne sowie leichtem Regen kennzeichnen die Wetterlage. Erfahren Sie, was Sie vom 29. Juni 2024 bis zum 6. Juli 2024 wettertechnisch erwartet und planen Sie Ihre Aktivitäten im Freien oder Ihren wohlverdienten Strandtag optimal.

Abwechslungsreiche Wetterbedingungen bis in den Juli hinein

Starten wir mit Samstag, dem 29.06.24, zeigt sich das Wetter in Manacor von einer angenehmen Seite. Mit 28°C und einer leichten Brise von 9 km/h stehen Unternehmungen im Freien nichts im Wege. Moderat bewölkt, lässt dieser Tag viel Spielraum für Sonnenbäder und Entdeckungstouren.

Ein ungetrübter Himmel begrüßt uns am Sonntag, 30.06.24. Auch an diesem Tag herrschen ideale 28°C, jedoch mit etwas erhöhter Luftfeuchtigkeit von 47%. Die perfekten Voraussetzungen, um die vielfältigen Strände Mallorcas zu genießen und in das kristallklare Wasser einzutauchen.

Der Beginn des Julimonats kündigt sich mit gelegentlichen Regengüssen an. Am Montag, 1.7.2024, und Dienstag, 2.7.2024, erleben wir leichtere Regenfälle bei immer noch angenehmen Temperaturen von 27°C bzw. 26°C. Dieses Wetter eignet sich hervorragend, um die Kultur Manacors zu erkunden oder den lokalen Märkten einen Besuch abzustatten.

Vom 03.07.24 bis zum 06.07.24 kehrt die Sonne zurück und beschert uns drei Tage mit klarerem Himmel und Temperaturen von 27°C bis 28°C. Ideale Bedingungen, um die Inselweit bekannnten Perlenmanufakturen zu besuchen oder die umliegenden Weinberge zu erkunden.

Die Nächte von Samstag bis Freitag versprechen durchgehend mild zu bleiben, mit einem geringen Schwankungsbereich bei den Temperaturen. Genießen Sie abendliche Spaziergänge entlang der Promenaden Manacors oder ein Dinner unter Sternen in den zahlreichen Restaurants und Cafés.

Wochenübersicht des Wetters in Manacor

Das Wetter in Manacor zeigt sich in der kommenden Woche von seiner besten Seite und bietet sowohl Einheimischen als auch Besuchern eine abwechslungsreiche Palette an Möglichkeiten. Ob Strandvergnügen, Athletik oder kulturelle Erkundungen – für jeden bietet Manacor das passende Wetter.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.6.2024, 01:38:11. +++