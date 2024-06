Wetterbericht Escorca: Sonnige Aussichten und milde Abkühlung in der ersten Juliwoche 2024 (29.6.2024)

Ihre Wettervorhersage für Escorca vom 29. Juni bis zum 6. Juli 2024

Sommerwetter in Escorca: Willkommen zu unserem detaillierten Wetterreport für Escorca auf Mallorca. Gönnen Sie sich eine Verschnaufpause vom Alltag und genießen Sie die sommerlichen Temperaturen, während wir Sie über die Wetterbedingungen für die letzte Juniwoche bis in die ersten Tage des Juli bestens informiert halten.

Den Auftakt macht ein gemischter Himmel

Am Samstag, den 29. Juni 2024, dominieren locker bedeckte Wolkenfelder den Himmel über Escorca. Doch lassen Sie sich nicht täuschen, die Temperaturen liegen bei angenehmen 26°C, ideal für vielfältige Freizeitaktivitäten im Freien. Ein leichter Wind mit 7 km/h wird für eine sanfte Brise sorgen. Aufpiegelnd in der Mittagssonne könnten Sie mit der angenehmen Luftfeuchtigkeit von 38% einen wahrhaft entspannten Tag auf der Insel erleben.

Perfektes Strandwetter am Horizont

Sonntag, der 30. Juni 2024, begrüßt alle Sonnenanbeter mit strahlend klarem Himmel und Temperaturen, die auf Wellness für die Seele hinweisen - ganze 29°C werden erwartet bei gerade einmal 3 km/h Wind. Was könnte es Schöneres geben, als den Tag unter Mallorcas leuchtend blauem Himmel zu verbringen?

Beginn der neuen Woche mit leichten Tropfen

Der 1. Juli 2024 leitet die Woche mit einem Wechsel ein: Erwarten Sie leichteren Regen bei 26°C und einer mäßigen Brise von 5 km/h. Ein perfekter Tag, um die vielseitige Natur Escorcas bei milderer Witterung zu erkunden oder es sich in einem der gemütlichen Cafés gemütlich zu machen.

Temperaturen nehmen eine sanfte Wende

Die darauf folgenden Tage überraschen mit leichtem Temperaturabfall. Am 2. und 3. Juli 2024 liegen die Höchstwerte bei 23°C bzw. 24°C, was ein angenehmes Klima für Ausflüge in die atemberaubende Landschaft der Region verspricht. Bewölkte Tage bieten die perfekte Gelegenheit, auch ohne intensive Sonneneinstrahlung das Freilicht zu genießen.

Das Finale der Wetterwoche

Erneut triumphiert das sommerliche Wetter gegen Ende der Woche. Die Tage des 4., 5., und 6. Juli 2024 verheißen reines Sonnenvergnügen bei 26°C bis 29°C. Das ruhige Wetter mit leichtem Wind gestaltet die perfekte Kulisse für alle Urlaubs- und Freizeitaktivitäten.

So spannt sich der Bogen dieses facettenreichen Wetterberichts von Escorca. Genießen Sie die mannigfaltigen Tage, die Sie vorfinden werden, und lassen Sie sich vom mallorquinischen Sommer verzaubern. Wo immer Ihre Interessen liegen mögen, die kommende Woche hält für jeden etwas bereit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.6.2024, 01:31:31. +++