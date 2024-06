Wetterprognose für Capdepera (29.06.2024 bis 06.07.2024): Sonnenschein und leichte Regenschauer

Das Wetter in Capdepera: Ein harmonischer Sommermix

Die malerische Gemeinde Capdepera lädt mit ihrer pittoresken Landschaft und historischen Architektur Urlauber sowie Einheimische gleichermaßen zum Verweilen ein. Gerade in der sommerlichen Hochsaison ist das Wetter in Capdepera ein entscheidender Faktor für alle geplanten Aktivitäten. Wir blicken auf eine Woche voller Abwechslung: von heiteren Sommertagen bis hin zu leichtem Nieselregen, was die Vielfältigkeit von Mallorcas Natur nur noch mehr herausstellt.

Temperaturen und Himmelsspektakel: Capdeperas spannende Wetterwoche

Am Samstag, den 29. Juni 2024, erwacht Capdepera unter einer leicht bewölkten Decke, dennoch erreicht das Thermometer angenehme 27°C. Der Sonntag 30. Juni 2024 grüßt uns mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 25°C, perfekt für einen Tag am Strand oder eine gemütliche Entdeckungstour durch die Stadt.

Der Monatswechsel bringt mit sich einige Regentropfen. Am 1. und 2. Juli 2024 können Sie leichtem Nieselregen bei Temperaturen von 23°C bzw. 22°C begegnen. Doch keine Sorge, die typische mallorquinische Sonne lässt nicht lange auf sich warten, denn bereits ab dem 3. Juli lockt die Insel wieder mit überwiegend bedecktem Himmel und einem Hoch von 23°C.

Der 4. Juli verspricht einen strahlenden Start in die zweite Wochenhälfte mit einem ungetrübten Himmel und einer moderaten 24°C Wärme. Das hervorragende Wetter setzt sich zum Wochenende hin weiter fort. Der 5. und 6. Juli sehen jeweils klare Himmel und Temperaturen, die einen bequemen Start in den Sommer gewähren.

Wind, Luftfeuchtigkeit und Barometer: Das detaillierte Capdepera-Wetter

Die Windverhältnisse bleiben durchgehend sanft mit Geschwindigkeiten zwischen 4 und 10 km/h, ideal für die Segler und Windsurfer unter uns. Eine durchschnittliche Luftfeuchtigkeit von 62% bis 71% verspricht frische Morgen und angenehme Abende. Während der Luftdruck konstante Werte zwischen 1009 und 1016 hPa zeigt, garantiert uns Mutter Natur somit eine stabile Wetterlage.

Erwacht und beendet werden unsere Tage in Capdepera mit beeindruckenden Naturschauspielen: Sonnenaufgänge zwischen 4:21 und 4:24 Uhr und Sonnenuntergänge um 19:17 Uhr. Dynamisches Licht und Farbenspiele am Himmel, die man einfach nicht verpassen sollte!

Genießen Sie die bevorstehenden Tage und lassen Sie sich von dem vielseitigen Wetter in Capdepera nicht überraschen. Egal ob beim Genießen der lokalen Köstlichkeiten, bei einer Erkundungstour oder einfach beim Entspannen am Strand – Mallorca zeigt sich von seiner besten Seite.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.6.2024, 01:28:55. +++