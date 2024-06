Wetterprognose für Santa Eugènia, Mallorca: Sonnenschein und milde Brisen vom 29. Juni bis 6. Juli 2024 (29.6.2024)

Wetterüberblick für Santa Eugènia

Die malerische Gemeinde Santa Eugènia auf Mallorca präsentiert sich in den kommenden Tagen von ihrer schönsten Seite mit bezauberndem Sommerwetter. Wir werfen einen Blick auf die Wettervorhersage für den Zeitraum vom 29. Juni bis 6. Juli 2024 und zeigen Ihnen, was Sie erwarten können, wenn Sie Pläne für Outdoor-Aktivitäten oder entspannte Tage am Strand schmieden.

Start in die Woche voller Sonnenschein

Zum Beginn unserer Prognose erwarten uns in Santa Eugènia am 29. Juni 2024 angenehme Temperaturen um die 29°C, begleitet von einer leichten Brise mit Geschwindigkeiten um die 8 km/h. Perfekt für einen Spaziergang durch die malloquinische Landschaft. Der Himmel wird teils von wolkenbruchartigen Wolken verziert sein, die jedoch die laue Sommersonne durchscheinen lassen.

Das Thermometer klettert weiter – Peak in Sicht!

Ein klarer Himmel erwartet Sie am 30. Juni 2024, wo das Quecksilber auf bis zu 33°C zu steigen scheint, während eine schwache Böe von 4 km/h die Küstenlinien von Santa Eugènia streichelt. Diese Idealbedingungen laden zu einer Reihe von Aktivitäten ein, von Wassersportarten bis hin zum einfachen Genießen des Meerblicks.

Leichte Abkühlung und sanfte Regengüsse

Mit Beginn des neuen Monats Juli ändert sich allerdings das Wetter leicht. Am 1. Juli 2024 kündigt sich ein leichter Regenschauer an, trotzdem erreichen die Höchsttemperaturen immer noch angenehme 31°C mit schwachen Winden. Auch am 2. Juli bleibt dieses Bild mit leichten Regenfällen und Temperaturen um die 27°C erhalten.

Die Sonne dominiert erneut

Nach dem kurzen, nassen Intermezzo gibt der Himmel wieder Raum für ausgedehnte Sonneneinstrahlung vom 3. bis 5. Juli. Erwarten Sie Temperaturen um die 29°C und schließlich einen Hochpunkt von 35°C am 5. Juli unter einem strahlend blauen Himmel.

Ausblick auf die Woche - Heiße Tage in Aussicht

Die darauf folgenden Tage versprechen weiterhin Hitze, vor allem der 6. Juli bei 34°C und einem weitgehend klaren Himmel, wobei der Wind leicht auf 5 km/h auffrischt, was eine angenehme Brise für die warmen Abende bietet.

Bleiben Sie informiert über weitere Wetterentwicklungen und genießen Sie die herrliche Sommerzeit auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.6.2024, 01:47:22. +++