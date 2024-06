Wetterprognose für Selva: Sonnig und trocken mit leichten Regenschauern - 29. Juni bis 6. Juli 2024 (29.6.2024)

Wettervorhersage für Selva: Eine Woche voller Sonnenschein

Die kommenden Tage in Selva auf Mallorca versprechen sommerliche Temperaturen und überwiegend strahlenden Sonnenschein. Mit Temperaturen, die bis an die 34 °C Marke klettern, steht uns eine hochsommerliche Woche bevor. Urlauber und Einheimische können sich auf ideales Wetter für Strandbesuche, Wanderungen und Erholung an der frischen Luft freuen.

Wetterdetails für das Ende Juni und Anfang Juli 2024

Am Samstag, den 29. Juni 2024, erwarten uns teilweise bewölkte Himmel, die jedoch die Sonne und die warmen Temperaturen von bis zu 30 °C kaum beeinträchtigen werden. Ein leichter Wind sorgt für eine erfrischende Brise.

Der Sonntag, 30. Juni, lockt mit einem klaren Himmel und Temperaturen bis zu 33 °C. Ideal für einen Strandtag oder eine gemütliche Verweilzeit in den zahlreichen Cafés und Restaurants.

Der Beginn des nächsten Monats zeichnet sich durch leichtere Wetterumschwünge aus: Der 1. Juli bringt uns leichteren Regen bei immer noch warmen 29 °C, gefolgt von ähnlichem Wetter am 2. Juli, wobei die Temperaturen auf 27 °C sinken.

Bis zum 3. Juli erwarten die Bewohner und Besucher von Selva überwiegend bedeckte Himmel, aber weiterhin hohe Temperaturen um die 29 °C. Die Luftfeuchtigkeit bleibt gering, was angenehme Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten garantiert.

Die Woche schließt mit reinstem Sonnenschein und ansteigenden Temperaturen ab. Vom 4. bis zum 6. Juli wird der Himmel klar bleiben, die Luftfeuchtigkeit niedrig und die Temperaturen steigen auf bis zu 34 °C an.

Langzeitwettertrend für Selva

Das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite und verspricht viel Sonne und angenehm trockene Bedingungen - abgesehen von leichten Regenschauern zu Beginn der Periode. Mit vorhergesagten Temperaturen zwischen 27 °C und 34 °C dürfen sich Besucher auf ausgezeichnete Wetterverhältnisse einstellen.

Ausblick auf Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Selva

Frühaufsteher und Abendgenießer können den spektakulären Anblick von Sonnenauf- und untergängen genießen. Die Sonne in Selva wird während dieser Woche um etwa 4:25 Uhr aufgehen und um 19:20 Uhr untergehen und uns lange, sonnige Tage bescheren.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.6.2024, 01:50:04. +++