Wettervorhersage für Artà: Eine Woche mit Sonne und leichten Regenschauern (29.6.2024)

Angenehme Sommertemperaturen und teilweise bewölkter Himmel auf Mallorca

Die kommende Woche verspricht den Einwohnern und Besuchern von Artà auf MallorcaArtà ein gemischtes Wetterbild. Mit Temperaturen, die sich im angenehmen sommerlichen Bereich bewegen und einer Mischung aus Sonnentagen und leichten Regenschauern, bietet die nächste Woche ein perfektes Ambiente für vielfältige Aktivitäten. Ob ein Besuch der historischen Altstadt oder eine Wanderung in der umliegenden Natur - das Wetter wird Sie nicht enttäuschen.

Teilweise bewölkt, doch überwiegend Sonne in Artà

Der Start in die Woche wird am 29. Juni 2024 von teilweise bewölktem Himmel gekennzeichnet. Bei einer angenehmen Höchsttemperatur von 27°C und einer Windgeschwindigkeit von 10 km/h, lässt es sich gut in der malerischen Gemeinde verweilen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei diesen Bedingungen bei 49%, und der Luftdruck misst 1012 hPa.

Der 30. Juni 2024 begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 25°C. Ein leichter Wind weht mit 7 km/h und die relative Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 62%. Dies verspricht einen angenehmen Tag unter der mallorquinischen Sonne.

Leichter Regen zum Monatswechsel

Zum Beginn des neuen Monats kommt es zu einem leichten Wetterumschwung. Der 1. Juli und der 2. Juli 2024 führen leichtere Regenschauer mit sich, die Höchsttemperaturen bleiben jedoch bei 23°C konstant. Dabei hält sich der Wind zurück und erreicht nur eine Geschwindigkeit von 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 68% bzw. 69% ansteigt. Der Luftdruck bleibt mit 1016 bzw. 1015 hPa relativ stabil.

Überwiegend klarer Himmel Erwarten Sie in der zweiten Wochenhälfte

Vom 3. bis zum 6. Juli ist eine Besserung des Wetters zu erwarten. Am 3. Juli sollten Sie noch mit überwiegend bewölkten Bedingungen und einer gleichbleibenden Temperatur um die 23°C rechnen. Danach klärt sich der Himmel auf und bietet klare Sicht für die folgenden Tage. Die Temperaturen steigen leicht auf 24°C am 4. und 5. Juli und erreichen schließlich am 6. Juli angenehme 26°C. Der Wind hält sich mit 3-7 km/h in Grenzen, und die Luftfeuchtigkeit pendelt sich ebenfalls im angenehmen Bereich ein.

Mallorcas Sonnenschein und milde Abende genießen

Die Sonnenuntergänge in Artà sind während dieser Woche nicht zu verpassen - sie erstrecken sich vom frühen Abend um 19:17 Uhr bis zum spätesten Punkt um 19:18 Uhr. Aller Vorzeichen nach wird die erste Juliwoche in Artà alles, was das Herz eines Urlaubers oder Einwohners begehrt. Sonne, leichter Regen, der die Natur nährt, und laue Abende, perfekt für einen Spaziergang in der Abenddämmerung.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Wettervorschau die Planung Ihrer kommenden Woche auf unserer wunderschönen Insel erleichtert.

