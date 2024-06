Wettervorhersage für Campanet: Sonnige Tage und leichte Regenschauer vom 29.6.2024 bis zum 6.7.2024 (29.6.2024)

Aktuelle Wetterentwicklung in Campanet

Die kommende Woche verspricht in Campanet auf Mallorca, eine abwechslungsreiche Mischung aus Sonne und Regen mit sommerlichen Temperaturen. Ein idealer Zeitpunkt für Besucher und Einheimische gleichermaßen, um die wunderschöne Natur der Region zu genießen und das Freizeitangebot der Insel voll auszuschöpfen.

Wetterüberblick für das Ende Juni und Anfang Juli

Mit Temperaturen die sich um die 30°C-Marke bewegen, lädt das Wetter in Campanet wirklich zum Verweilen im Freien ein. Am 29. Juni 2024 erwartet uns ein Höchstwert von 30°C und ein Himmel, der größtenteils von lockeren Wolken geziert wird.

Der 30. Juni toppt diese Bedingungen mit einem klaren Himmel und einer weiteren Steigerung auf 31°C, perfekt für einen Ausflug ans Meer oder ein entspanntes Sonnenbad.

Gemischte Wetteraussichten für den Start in den Juli

Der 1. Juli bringt einen kleinen Umschwung mit sich, es wird mäßiger Regen erwartet, der allerdings bei angenehmen 27°C für eine erfrischende Abkühlung sorgen kann. Ähnliche Bedingungen setzen sich am 2. Juli mit leichtem Regen und denselben Temperaturangaben fort.

Ab dem 3. Juli kehrt die Sonne zurück und das Thermometer steigt erneut, diesmal auf 29°C unter dichteren Wolken. Die angenehm warmen Tagestemperaturen halten weiter an und bringen am 4. und 5. Juli ein heiteres Wetter mit sich, das durch einen strahlend blauen Himmel ohne Niederschlag gekennzeichnet ist.

Heiße Aussichten zum Wochenende

Zum Wochenende erwartet uns ein deutlicher Temperaturanstieg. Bis zum 6. Juli klettert das Thermometer auf 33°C. Der Tag begrüßt uns mit klarstem Himmel und Sonnenschein von morgens bis abends, daher empfiehlt es sich, ausreichend Sonnenschutz zu verwenden und viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Bei diesen Bedingungen sind ausgedehnte Wanderungen oder ein Tag am Strand besonders reizvoll.

Zusammenfassend verspricht die erste Juliwoche in Campanet alles, was das Herz begehrt – von wohliger Sonne bis hin zu leicht erfrischenden Regenschauern. Ein ideales Klima also, um das vielfältige Angebot der Region auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.6.2024, 01:27:41. +++