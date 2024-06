7-Tage-Wetterausblick für Manacor: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer (30.6.2024)

Ausblick auf das Wetter in Manacor vom 30. Juni bis 7. Juli 2024

Begrüßung der Sommerhitze: Die letzten Junitage zeigen sich von ihrer strahlenden Seite in Manacor. Mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die am 30. Juni 2024 auf heiße 28 Grad Celsius klettern, ist der Start in die nächste Woche vielversprechend. Um 4:22 Uhr bricht die Morgendämmerung herein, und erst gegen 19:18 Uhr verschwindet die Sonne am Horizont.

Leichte Abkühlung direkt zum Monatswechsel: Gleich zu Beginn des Julis sorgt leichter Regen auf Mallorca für eine angenehme Abkühlung. Am 1. Juli fällt das Quecksilber auf charmante 25 Grad, begleitet von einem sanften Windzug mit etwa 7 km/h. Trotz der leicht erhöhten Luftfeuchtigkeit von 64% bleibt das Ambiente in Manacor angenehm.

Stabile Wetterlage mit leichter Durchmischung

Die darauffolgenden Tage gestalten sich in einer angenehmen Balance zwischen Sonnenschein und Wolken. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 27 und 29 Grad ein, während der Wind dezent im Hintergrund bleibt. Das Wetter in Manacor besticht durch Zuverlässigkeit und lädt zu jeglichen Freizeitaktivitäten ein.

Der 3. Juli zeigt sich mit einem dichten Wolkenteppich, doch hält das Thermometer kontinuierlich seine 29 Grad. Der Wind ist kaum spürbar, und niedrige Feuchtigkeit verspricht einen angenehmen Tag. Am 4. und 5. Juli strahlt die Sonne bei wenigen Wolken, welche das Bild eines nahezu perfekten Sommertags in Manacor runden.

Wochenende: Wechsel zwischen Sonne und Regen

Zum Ende der Woche zeigt sich das Wetter ein wenig wechselhaft. Der 6. Juli wird von zerbrochenen Wolken dominiert, während die Temperaturen sich auf sommerlichen 29 Grad halten. Das Wochenende bringt im Wechselspiel am 7. Juli wieder leichtere Regenschauer und eine milde Abkühlung auf 27 Grad.

Mit den Sonnenauf- und -untergängen, die kaum eine Minute Spielraum bieten, bleibt das Tageslicht konstant und verspricht lange Abende unter freiem Himmel. Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit verschaffen ein Wohlfühlklima für Urlauber und Residenten gleichermaßen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:34:12. +++