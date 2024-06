7-Tage-Wetterbericht für Vilafranca de Bonany: Sonnenschein und leichte Regenschauer in Sicht (30.6.2024)

Wetteraussichten für Vilafranca de Bonany vom 30.06.2024 bis 07.07.2024

Ende Juni beginnt in Vilafranca de Bonany mit einem Himmel so klar, dass man die herrliche Sonne Mallorcas in ihrer ganzen Pracht genießen kann. Trägt der 30. Juni 2024 doch mit 30°C und einem leichten Wind von 5 km/h zu einem nahezu perfekten Sommertag bei.

Der folgende Tag bringt jedoch eine kleine Abkühlung. Am 1. Juli 2024 ist mit milden 26°C und leichtem Regen zu rechnen; ein sanftes Plätschern, das als willkommene Erfrischung dient, während die Luftfeuchtigkeit von 56% und ein leichter Wind von 7 km/h die Inselatmosphäre prägen.

Der 2. Juli 2024 verspricht mit 27°C und nur wenigen Wolken am Himmel wieder mehr Sonnenschein für alle Sonnenanbeter. Die Windgeschwindigkeit sinkt zurück auf angenehme 5 km/h, was für leichte Bewegung in den Blattkronen der mallorquinischen Palmen sorgen dürfte.

Mit überwiegend bewölktem Himmel, aber weiterhin hohen Temperaturen von 29°C begrüßt uns der 3. Juli 2024. Trotz der dichten Wolken lässt die Luftfeuchtigkeit von 35% weiterhin angenehm warme Sommertage auf unserer wunderschönen Insel zu.

Erst am 4. Juli 2024 klart der Himmel wieder auf und schenkt uns einen weiteren Tag voller Sonnenschein und mit Temperaturen von 29°C, während ein sanftes Lüftchen für die nötige Abkühlung sorgt.

Die Höhepunkte der Woche sind zweifellos der 5. und 6. Juli, an denen bei strahlendem Sonnenschein Spitzenwerte von 31°C erwartet werden. Bemerkenswert bleibt, dass es am 6. Juli trotz Sonnenscheins zu leichten Regenschauern kommen kann – eine ideale Gelegenheit, um die natürliche Schönheit der leicht benetzten Natur Mallorcas zu bewundern.

Den Abschluss der 7-Tage-Vorhersage bildet dann der 7. Juli 2024, der uns mit 29°C, leichtem Regen und einer angenehmen Brise aus der Woche verabschiedet, um uns für die folgende Woche einzustimmen.

Wetterhighlights der Woche in Vilafranca de Bonany:

Die Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang können ebenfalls zur Planung von Aktivitäten im Freien herangezogen werden, mit Sonnenaufgängen um circa 4:25 Uhr und Sonnenuntergängen um 19:18 Uhr, was lange und erfreuliche Tage verspricht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:45:45. +++