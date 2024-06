7-Tage-Wettertrend für Campos: Sonnige Aussichten und leichter Regen im Sommer 2024 (30.6.2024)

Das malerische Campos auf Mallorca begrüßt den Sommer 2024

Mit strahlendem Sonnenschein und optimistischen Temperaturen, stellt Campos auf Mallorca ein perfektes Reiseziel für sonnenhungrige Urlauber und Einheimische dar. Die kommende Woche verspricht eine eindrucksvolle Mischung aus klarem Himmel und vereinzelten Regenschauern, ideal für alle, die sowohl Entspannung als auch die erfrischende Brise eines kurzen Niederschlags zu schätzen wissen.

Campos erwartet Sie mit Sommerwärme und leichter Abkühlung

Beginnend mit dem 29. Juni 2024, verwöhnt Campos seine Besucher mit einer Höchsttemperatur von 32 Grad Celsius unter einem ungetrübten Himmel, begleitet von einer sanften Brise mit nur 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit von 33 Prozent und ein Druck von 1014 hPa kündigen einen uneingeschränkten Sonnengenuss an. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 9:24 Uhr und lassen Sie den Tag mit einem pittoresken Sonnenuntergang um 20:13 Uhr ausklingen.

Der 30. Juni bringt eine milde Abkühlung in die Region, mit voraussichtlichem leichtem Regen und Temperaturen, die auf behagliche 21 Grad Celsius fallen. Die höhere Luftfeuchtigkeit von 84 Prozent und der sanfte Wind bieten eine erfrischende Pause von der sommerlichen Hitze.

Sonnige Aussichten mit charmanten Wolkenüberraschungen

Das Wetter bleibt in Campos im Juli weiterhin warm. Trotz des bedeckten Himmels am 1. Juli mit einer mäßigen Temperatur von 21 Grad und einer angenehmen Windgeschwindigkeit, lässt sich das sommerliche Flair nicht dämpfen. Die Woche verläuft wechselhaft mit verstreuten Wolken am 2. Juli und Temperaturen, die auf 26 Grad ansteigen.

Die Folgetage 3. und 4. Juli versprechen mit klarem Himmel und Temperaturen von 30 bis 32 Grad Celsius ideale Bedingungen für alle Freizeitaktivitäten im Freien.

Der 7-Tage-Wettertrend

Für reiselustige und wetterbewusste Leser präsentieren wir eine detaillierte Übersicht des 7-Tage-Wettertrends für Campos, um die Urlaubsplanung zu erleichtern:

Ob Sie nun durch die lebendigen Straßen von Campos schlendern, die traditionellen Märkte erkunden oder an den bezaubernden Stränden entspannen möchten, das Wetter stellt einen verlässlichen Verbündeten für Ihre Unternehmungen dar. Mit einer Ausnahme von kurzen Regenphasen bleibt der Sommer in Campos ein wahrer Genuss.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:26:46. +++