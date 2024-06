7-Tage-Wettertrend für Selva auf Mallorca: Von klarer Sonne bis zu sanften Regenschauern (30.6.2024)

Aktuelle Wetteraussichten für Selva

Ein herrlicher Sommer erwacht in Selva, einem malerischen Ort auf Mallorca, der in den kommenden Tagen eine breite Palette an Wetterphänomenen erleben wird. Von strahlendem Sonnenschein bis hin zu erfrischenden Regenschauern – wir geben Ihnen einen umfassenden Überblick über das Wetter in Selva für die Woche vom 30. Juni bis zum 7. Juli 2024.

Selva genießt sonnige Höhen

Beginnend mit dem 30. Juni 2024, zeigt sich das Wetter in Selva von seiner besten Seite: Ein fast wolkenloser Himmel und angenehme 32°C werden begleitet von einer sanften Brise mit 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 33%, und bei einem Luftdruck von 1015 hPa steht einem perfekten Tag nichts im Wege.

Der 1. Juli bringt eine kleine Abkühlung mit leichtem Regen bei Temperaturen von etwa 28°C. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich leicht auf 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 46%. Ein Tag, an dem man vielleicht einen Schirm dabei haben sollte.

Am 2. Juli erwarten uns ähnliche Bedingungen mit leichtem Regen und etwas kühleren 26°C. Der Wind beruhigt sich wieder auf 3 km/h. Die Feuchtigkeit nimmt merklich zu auf 57%, was die Luft etwas schwerer machen könnte.

Die Mitte der Woche bringt Abwechslung

Mit dem 3. Juli kehrt die Sonne hinter teilweise bewölktem Himmel zurück, und die Temperaturen steigen wieder auf angenehme 30°C. Bei einer relativen Feuchtigkeit von nur 30% und leichtem Wind ist dies ein idealer Tag, um die wunderschöne Umgebung von Selva zu erkunden.

Der 4. Juli verspricht ähnlich gute Bedingungen mit einem klaren Himmel und maximal 29°C. Gemäßigter Wind und eine komfortable Luftfeuchtigkeit von 39% laden zu vielfältigen Outdoor-Aktivitäten ein.

Strahlender Abschluss der Woche

Die darauffolgenden Tage, 5. und 6. Juli, werden von Klarheit und Wärme dominiert – ideale Bedingungen für alle Sonnenhungrigen. Mit Temperaturen, die die 33°C Marke erreichen, könnte es kaum schöner sein. Doch auch hier könnte leichter Regen für eine angenehme Abkühlung sorgen, während der Wind weiterhin sanft bleibt.

Die Woche rundet sich ab mit dem 7. Juli, ein Tag, der uns weiterhin milde Temperaturen von 31°C und leichten Regenschauern beschert. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an, bleibt aber bei einem angenehmen Niveau.

Die Sonnenanbeter unter den Besuchern und Einwohnern können sich über lange Sonnentage freuen, wobei die Sonne bereits ab etwa 4:23 Uhr morgens zu sehen ist und der Tagesabschluss erst gegen 19:20 Uhr mit einem spektakulären Sonnenuntergang erfolgt.

Erleben Sie eine fantastische Woche in Selva, voller Möglichkeiten, die Outdoor-Aktivitäten und die nur auf Mallorca vorhandene Schönheit zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:42:27. +++