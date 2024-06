7-Tage-Wettervorhersage für Costitx: Sonne, leichte Regenfälle und sommerliche Temperaturen (30.6.2024)

Wettertrends in Costitx: Sonnige Aussichten mit gelegentlichen Schauern

Die sommerliche Atmosphäre auf Mallorca macht sich auch in Costitx bemerkbar, wo in der kommenden Woche überwiegend klarer Himmel und hohe Temperaturen auf die Einheimischen und Urlauber warten. Wir tauchen in eine umfassende Wetteranalyse ein, um Ihnen zu zeigen, was Sie zwischen dem 30. Juni und dem 7. Juli 2024 in dieser charmanten Gegend erwarten können.

Nach einem sonnigen und heißen Tagesbeginn am 30. Juni mit Spitzenwerten um 33°C und einer leichten Brise, erscheint der Himmel über Costitx weitestgehend klar und bietet ideale Bedingungen für jegliche Freizeitaktivitäten. Eine niedrige Luftfeuchtigkeit und ein sanfter Wind kümmern sich auch um eine angenehme Abkühlung.

Der Start in den Juli bringt eine leichte Abkühlung mit sich: Das Thermometer sinkt auf angenehme 29°C, begleitet von leichtem Regen. Dies könnte eine willkommene Erfrischung in der Hitze des Hochsommers darstellen und die Natur auf Mallorca wird diesen milden Regen sicherlich begrüßen.

Für das erste Wochenende im Juli zeichnet sich eine Mischung aus Temperaturstabilität und gelegentlichen Regenschauern ab. Der leichte Regen vom 6. Juli setzt sich teilweise bis zum 7. Juli fort, doch es bleibt mit Höchsttemperaturen von über 30°C sommerlich warm.

Die restliche Woche präsentiert sich überwiegend freundlich mit gebrochener Bewölkung und einer neuerlichen Steigerung der Temperaturen auf bis zu 34°C. Diese angenehmen Bedingungen ermöglichen es Ihnen, die zahlreichen Outdoor-Aktivitäten, die Costitx zu bieten hat, vollauszukosten.

Sowohl Einwohner als auch Besucher können sich somit auf eine Woche voller Sonne, unterbrochen von vereinzelten Regenschauern, einstellen – ideales Wetter für eine Vielzahl von Unternehmungen.

Genießen Sie das beste Sommerwetter in Costitx

Der Juli beginnt in Costitx also mit einer Reihe von perfekten Sommermomenten. Freuen Sie sich auf lange Tage unter der mediterranen Sonne und verwöhnen Sie sich ab und zu mit einer Abkühlung während eines kurzen Regenschauers. Mit Sonnenaufgangszeiten ab 4:23 Uhr und anhaltenden Sonnenuntergängen bis 19:19 Uhr, stehen Ihnen lange und ereignisreiche Tage bevor.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:28:12. +++