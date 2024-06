7-Tage-Wettervorhersage für Palma: Sonnige Aussichten und sanfte Brisen zum Juli-Beginn auf Mallorca (30.6.2024)

Wetteraussichten für Palma: Sonne, leichte Wolken und angenehme Temperaturen

Die Sommerzeit auf Mallorca zeigt sich von ihrer besten Seite, denn in der ersten Juliwoche des Jahres 2024 können sich Einwohner und Besucher in PalmaPalma auf angenehme Temperaturen und überwiegend heiteren Himmel einstellen. Der leichte Wind trägt dabei zur Abkühlung kennen und das Meer lädt zum Baden ein.

Mildes Wetter und klares Himmelpanorama zum Monatswechsel

Der 30. Juni 2024 begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer mittäglichen Temperatur von 27 Grad Celsius. Mit einer Windgeschwindigkeit von gerade mal 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 53% sorgen die Wetterbedingungen für einen optimalen Auftakt ins Wochenende.

Der darauffolgende 1. Juli lässt zwar leichtem Regen etwas Spielraum, doch mit 28 Grad bleibt es sommerlich warm. Die relativen Wind- und Wetterbedingungen bleiben stabil, was ausgedehnte Spaziergänge in der Stadt oder an der Küste ohne größere Einschränkungen möglich macht.

Kontinuierlich angenehmes Wetter in der ersten Juliwoche

Der 2. Juli wird mit einem erneuten klaren Himmel und einer angenehmen 25 Grad Marke ein weiterer sonnenreicher Tag. Etwas mehr Wind sorgt für eine angenehme Brise, ideal für alle, die die mallorquinische Sonne genießen möchten. Der 3. Juli bringt einige Wolken mit sich, doch die Temperaturen halten sich konstant bei 27 Grad.

Der rest der Woche verspricht ebenfalls ein idyllisches Wetterbild: so stehen sowohl der vierte als auch der fünfte Juli unter einem klarem Himmel. Mit steigenden Temperaturen bis 29 Grad findet jeder seinen Grund, die Schönheiten Mallorcas im Freien zu erleben.

Das Wochenende startet am 6. Juli mit einigen Wolken, doch weicht schnell dem erwarteten Sonnenschein und gipfelt am 7. Juli in einem in klarem Himmelsblau und beinahe unveränderten Temperaturen.

Die Sonne wird uns täglich ungefähr um 4:25 Uhr wecken und uns bis etwa 19:20 Uhr begleiten, bevor sie den Sternen Platz macht.

Wochenübersicht: Stetig schönes Wetter in Palma

Das Wetter in Palma zeigt sich von seiner besten Seite und bietet eine Palette an Möglichkeiten, die sommerlichen Tage in vollsten Zügen zu genießen. Die milde Luft, der klare Himmel und die leichte Brise sind der perfekte Mix für einen strahlenden Wochenstart auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:37:19. +++