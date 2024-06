7-Tage Wettervorhersage für Sóller, Mallorca: Sonnige Aussichten mit vereinzelten Regentropfen (30.6.2024)

Überblick über das Sóller-Wetter

Die kommende Woche in Sóller verspricht abwechslungsreiches Wetter mit sonnigen Abschnitten und vereinzelten Regenschauern. Von heiterem Himmel bis hin zu leichtem Nieselregen, bietet das Mallorca Wetter alles, was das Urlauberherz begehrt. Hier finden Sie die tägliche Wettervorhersage für Sóller, inklusive Temperatur, Wetterzustand, Windstärke, und mehr.

Wetter in Sóller vom 30. Juni bis zum 7. Juli 2024

Am Sonntag, den 30. Juni 2024, erwarten wir in SóllerSóller einen klaren Himmel bei Höchsttemperaturen von 29°C. Die Windgeschwindigkeit ist mit 2 km/h sehr gering, was zu einer stillen und friedlichen Atmosphäre beiträgt. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 48% und einem Luftdruck von 1015 hPa wird der Tag angenehm und bildet einen perfekten Start in die Woche.

Der folgende Montag, 1. Juli, hält für uns leichten Regen bei gleichbleibend hohen Temperaturen um 29°C bereit. Der Wind frischt leicht auf 6 km/h auf und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich minimal auf 50%, was den Regen begünstigen könnte. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind zeitlich unverändert.

Der Dienstag zeigt sich etwas kühler mit leichtem Regen und Temperaturen um die 25°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 69%, was ein Zeichen für den häufiger auftretenden Niederschlag sein könnte. Mit 5 km/h ist der Wind nach wie vor sanft.

Wolken bedecken am Mittwoch den Himmel, aber die Regenwahrscheinlichkeit sinkt. Mit 27°C und einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h bleibt das Wetter angenehm und die Luftfeuchtigkeit zufriedenstellend.

Zum Donnerstag hin klart der Himmel wieder auf und bietet uns eine klare Sicht bei 28°C. Der Wind bleibt mit 3 km/h schwach und die Luftfeuchtigkeit bei unter 50%.

Das Wochenende beginnt in Sóller mit strahlendem Sonnenschein, am Freitag steigen die Temperaturen auf 31°C, gefolgt von einem warmen Samstag mit 32°C.

Die Woche rundet ab mit leichtem Regen am Sonntag, 7. Juli, bei angenehmen 30°C.

Langfristige Wettertrends für Sóller

Obwohl vereinzelter Regen in der Prognose steht, bleibt das typische Mallorca Klima erhalten — meist sonnig und warm. Dies ermöglicht es Besuchern und Einheimischen gleichermaßen, die traumhaften Strände und malerischen Landschaften voll auszunutzen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:44:22. +++