Capdepera-Wetterprognose: Sonnige Aussichten und leichte Schauer im 7-Tage-Trend (30.6.2024)

Strahlender Sonnenschein und leichte Regenmomente - Das Wetter in Capdepera

Mit freudiger Erwartung auf einen überwiegend strahlend sonnigen Himmel blickt Capdepera der neuen Woche entgegen. Unser kleines Paradies an der Nordostküste von Mallorca zeigt sich wettertechnisch von einer angenehm milden Seite. Die Temperaturen bewegen sich stetig im behaglichen Bereich zwischen 23°C und 25°C, ideal für jene, die die sommerliche Wärme genießen wollen, ohne sich allzu sehr in der heißen Sonne aufzuheizen.

Wetterhighlights der Woche: Sonne und sanfte Brisen

Start in die Woche: Am Sonntag, den 30. Juni 2024, werden wir mit einem klaren Himmel und angenehmen 25°C verwöhnt - ein optimaler Tag, um das Freiluftleben und die Natur Capdeperas vollständig auszukosten. Der Wind übt sich in Leichtfüßigkeit mit nur 7 km/h. Der Tag beginnt mit einer Sonnenaufgangszeit von 4:21 Uhr und beschließt das Tageslichtspektakel um 19:18 Uhr.

Der Beginn des Juli begrüßt uns mit einem kleinen Stimmungsumschwung. Leichter Regen erwartet uns am 1. und 2. Juli bei Temperaturen, die eine leichte Abkühlung auf 23°C mit sich bringen. Doch keine Bange, weder Wind noch Regenschauer werden Ihre Urlaubsstimmung trüben können.

Angenehmes Klima und vereinzelte Wolken

Die darauf folgenden Tage bis zum 6. Juli zeigen sich überwiegend heiter. Abgesehen von vereinzelten Wolken, die am 3. Juli für einen überwiegend bewölkten Himmel sorgen, dürfen wir uns auf Temperaturen von 24°C bis 25°C freuen. Besonders hervorzuheben ist der lichtdurchflutete 4. Juli, der mit klarem Himmel und einer erfrischenden Brise bei lediglich 3 km/h Windstärke aufwartet.

Das Wetter in Capdepera bleibt bis einschließlich 7. Juli überaus angenehm. Mit nur wenigen Wolken am Himmel und einer sanften Windgeschwindigkeit lassen sich alle geplanten Aktivitäten im Freien hervorragend durchführen.

Gesamtbild der Wetteraussichten: In der ersten Juliwoche präsentiert Capdepera eine Mischung aus lebensfrohem Sonnenschein und kurzen, erfrischenden Regenintervallen. Perfekt, um das vielfältige Freizeitangebot der Region zu erkunden oder einfach am Strand zu entspannen. Make sure to plan your outdoor activities accordingly potentially bringing along a light jacket or umbrella for those moments when the clouds decide to share a bit of their contents.

Let us celebrate the diversity of the weather and the beauty it brings to our days in Capdepera. May the weather be ever in your favour!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:27:15. +++