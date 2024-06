Das Mallorca-Wetter in Santanyí: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 30. Juni bis 7. Juli 2024 (30.6.2024)

Die Sonne strahlt über Santanyí: Ein Wetterbericht für Urlauber und Insulaner

Das malerische Santanyí im Südosten Mallorcas verwöhnt seine Besucher und Bewohner erneut mit einer angenehmen Wettervorhersage für die kommende Woche. Hier, in einem der charmantesten Orte der Baleareninsel, dürfen Sie sich auf klaren Himmel und viel Sonnenschein freuen. Wir blicken auf eine sanfte Brise, die die sommerlichen Tage perfekt komplementiert.

Wetterlage vom 30. Juni bis zum 1. Juli

Am Samstag, den 30. Juni, startet Santanyí mit einem makellosen Himmel, unter dem die Thermometer auf 26°C klettern. Eine sanfte Strömung mit einer Windgeschwindigkeit von lediglich 4 km/h verspricht einen idyllischen Start ins Wochenende. Die Sonne begrüßt Sie bereits um 4:23 Uhr und verabschiedet sich um 19:18 Uhr.

Sonntag, der 1. Juli, bringt etwas Abwechslung in Form von überwiegend bewölktem Himmel, doch mit angenehmen 25°C bleibt es weiterhin freundlich. Der Wind gewinnt an Stärke und weht mit 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 65% ansteigt.

Sommerliche Tage bis zum Ausklang der Woche

Die erste Juliwoche besticht durch Wetterbeständigkeit und lädt zu Aktivitäten unter freiem Himmel ein. Mit Durchschnittstemperaturen von 26°C bis 28°C und vorherrschendem klarem Himmel wird es die perfekte Zeit für Strandausflüge, gemütliche Spaziergänge oder das Genießen der insularen Kultur. Besonderes Highlight ist der Dienstag, der 2. Juli, mit einem strahlend blauen Himmel und einer sanften Brise, gefolgt vom Mittwoch und Donnerstag, die ebenfalls sonniges Flair versprechen.

Wochenende mit heiterem Wetterausklang

Das Wochenende kündigt sich mit leicht verstreuten Wolken am Samstag, dem 6. Juli, an und wechselt zu einem beinahe ungetrübten Himmel am Sonntag. Temperaturen um 26°C und ein mildes Lüftchen halten das Insel-Paradies weiterhin in angenehmer Sommerstimmung. Die Tage sind lang, mit Sonnenaufgang kurz vor halb Fünf am Morgen und Sonnenuntergang um 19:16 Uhr am Abend des 7. Juli.

Genießen Sie eine fantastische Woche unter Mallorcas Sonne in Santanyí, wo das Wetter es zweifellos gut mit allen Sonnenanbetern und naturverbundenen Seelen meint.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:41:57. +++