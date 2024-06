Muro, Mallorca: Aktuelle Wettervorhersage und 7-Tage-Trend (30.06.24 - 07.07.24)

Die Sommerzeit in Muro, MallorcaMuro, lädt mit warmen Temperaturen und meist heiterem Himmel die Einwohner und Besucher dazu ein, die malerische Natur und die zauberhaften Strände der Region zu genießen. Hier finden Sie eine detailliere Wettervorhersage für die Woche vom 30. Juni bis zum 07. Juli 2024, um Ihre Aktivitäten perfekt zu planen.

Wetterübersicht für Muro, Mallorca

Sonntag, 30. Juni 2024: Die Woche beginnt mit einem klaren Himmel und Temperaturen von etwa 28°C. Es weht ein leichter Wind mit 5 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 48% und einem Luftdruck von 1014 hPa ist ein angenehmer Tag zu erwarten. Der Sonnenaufgang ist um 3:50 Uhr, der Sonnenuntergang um 19:05 Uhr.

Montag, 1. Juli 2024: Der Tag präsentiert sich mit überwiegend bedecktem Himmel und Temperaturen um die 27°C. Der Wind weht schwach mit 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 45%, bei einem Luftdruck von 1012 hPa.

Dienstag, 2. Juli 2024: Leichter Regen zieht auf, bei erwarteten 26°C. Die Windgeschwindigkeit beträgt durchschnittlich 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 60%. Der Luftdruck sinkt auf 1009 hPa.

Mittwoch, 3. Juli 2024: Weiterhin ist mit leichtem Regen zu rechnen. Die Temperaturen fallen auf 22°C. Der Wind beruhigt sich auf 3 km/h. Erwartete hohe Luftfeuchtigkeit von 80% bei einem Luftdruck von 1007 hPa könnte das ideale Wetter für den Besuch eines der vielen Museen der Region sein.

Donnerstag, 4. Juli 2024: Ein klarer Himmel zeichnet sich ab mit angenehmen 26°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 55%, gepaart mit einer stabilen Luftdrucklage von 1013 hPa.

Freitag, 5. Juli 2024: Mit aufgelockerten Wolkenfeldern steigen die Temperaturen leicht auf 25°C. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 64% und einem erhöhten Luftdruck von 1018 hPa bleibt das Wetter freundlich bei schwachem Wind von 3 km/h.

Samstag, 6. Juli 2024: Die Woche setzt sich mit leichtem Regen bei 26°C fort. Die Luftfeuchtigkeit verbleibt bei mäßigen 56% und der Luftdruck bei 1012 hPa.

Sonntag, 7. Juli 2024: Der letzte Tag des 7-Tage-Wettertrends bringt erneut leichtere Regenschauer. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 28°C, bei einer Luftfeuchtigkeit von 52% und einem Luftdruck von 1011 hPa.

Wettervorhersage für Muro: Ausblick auf das Wochenende

Das kommende Wochenende in Muro weist mit leichtem Regen bei Temperaturen von 26°C bis 28°C eine ideale Möglichkeit auf, die Natur Mallorcas in der warmen, sommerlichen Frische zu erkunden. Das Wochenende beginnt offiziell mit dem herannahenden Sonnenaufgang um 3:53 Uhr am Samstag und verabschiedet sich mit dem Sonnenuntergang um 19:03 Uhr am Sonntag. Diese Tage eignen sich wunderbar für entspannte Outdoor-Aktivitäten oder für den Genuss der lokalen Kulinarik, während die milden Abendstunden zum Verweilen in den zahlreichen Cafés und Restaurants einladen.

