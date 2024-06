Sonne und vereinzelte Wolken: Llucmajor Wetterprognose für die kommende Woche (30.06.2024 - 07.07.2024)

Die Wetteraussichten für Llucmajor

Wer in der ersten Juliwoche einen Urlaub in Llucmajor auf MallorcaLlucmajor geplant hat, darf sich auf angenehme Tage freuen. Unsere Wetterexperten präsentieren Ihnen einen umfassenden Überblick über das Wetter in Llucmajor vom 30. Juni bis zum 7. Juli 2024. Mit maximalen Tagestemperaturen, die um die sommerlichen 27 Grad Celsius variiert und freundlichem blauen Himmel, verspricht das kommende Wetter ideale Bedingungen für diverse Freizeitaktivitäten im Freien.

Sonnenverwöhnter Start in die Woche

Der Sonntag, 30. Juni 2024, beginnt in Llucmajor mit klarem Himmel und einer angenehmen Temperatur von 27 Grad Celsius. Ein leichter Wind weht und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 53%, was ein ideales Klima für einen Ausflug an die Küste oder eine Erkundungstour durch die Stadt bedeutet. Mit einer frühen Sonnenaufgangszeit um 4:24 Uhr und einem späten Sonnenuntergang um 19:19 Uhr können Sie den Tag in vollen Zügen genießen.

Leichter Regen am Montag

Am Montag, 1. Juli, ist leichter Regen vorhergesagt, was der sommerlichen Stimmung jedoch keinen Abbruch tun wird. Die Temperaturen bleiben konstant bei 27 Grad Celsius, und der Wind hält sich weiterhin zurück. Ein perfekter Tag, um die Innenbereiche lokaler Sehenswürdigkeiten zu besuchen oder in einem der hervorragenden Restaurants der Region zu speisen.

Klare Sicht und angenehme Brisen

In den darauffolgenden Tagen setzt sich das klare, sonnige Wetter mit leicht bewölkten Abschnitten fort. Vom 2. bis zum 7. Juli bleiben die Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad Celsius, wobei die Nächte mild ausfallen. Die Windgeschwindigkeiten variieren zwischen 4 und 8 Kilometern pro Stunde, die Luftfeuchtigkeit zwischen 46% und 63%, und der Luftdruck zeigt sich stabil. Diese Rahmenbedingungen bieten eine großartige Gelegenheit, die zahlreichen Outdoor-Aktivitäten zu erkunden, für die Llucmajor bekannt ist.

Wetterverlauf der Woche im Detail

Die Sonne geht im genannten Zeitraum zuverlässig zwischen 4:25 Uhr und 4:28 Uhr auf und untergeht zwischen 19:18 Uhr und 19:19 Uhr, was dafür spricht, dass die langen Tage voll ausgekostet werden können.

Unsere Empfehlung lautet, Sonnencreme und eine Kopfbedeckung sollten bei keiner Tagesplanung fehlen, denn bei meist klarem Himmel ist der Sonnenschutz besonders wichtig. Genießen Sie die Wärme und die schönen Tage in Llucmajor!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:33:43. +++