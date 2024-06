Sonnige Aussichten in Estellencs: 7-Tage-Wettervorhersage (30.6.2024)

Die Sonne meint es gut mit Estellencs! Wenn Sie gedacht haben, dass das Inselparadies Mallorca seine Gäste nicht mehr überraschen kann, dann wird Ihnen die bevorstehende Woche das Gegenteil beweisen. Mit Temperaturen, die Gute-Laune-Meter gen Himmel schnellen lassen, dürfen Sie sich auf eine traumhafte Zeit an der malerischen Küste auf der Baleareninsel freuen.

Ein prächtiger Start in die neue Woche

Den Beginn macht ein perfekter Sonntag am 30. Juni 2024. Mit einem Temperaturhoch von 26 Grad und einem klarer Himmel starten Sie ideal in die Woche. Ein sanfter Wind weht mit 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 68% und der Luftdruck bei 1015 hPa liegt. Genießen Sie das Frühstück auf der Terrasse und lassen Sie sich von den ersten Sonnenstrahlen, die um 4:25 Uhr grüßen, verwöhnen.

Leichte Abkühlung mit erfrischenden Tropfen

Am ersten Juli scheint die Natur eine kleine Erfrischung für uns zu planen. Mit leichtem Regen und einem Thermometer, das immer noch angenehme 25 Grad zeigt, bleibt das Wohlfühlklima bestehen. Der Wind frischt leicht mit 7 km/h auf, was die Segelherzen höherschlagen lässt. Der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang bleiben nahezu unverändert, was den Tag wunderbar lang erscheinen lässt.

Strahlende Fortsetzung in Estellencs

Den 2. und 4. Juli sollten Sie sich dick im Kalender markieren, denn an diesen Tagen verspricht das Wetter mit einem klaren Himmel und einer sanften Brise vollkommene Sommerfreude. Temperturen von 24 bis 25 Grad laden zu allen möglichen Outdoor-Aktivitäten ein. Das Barometer wird auf 1017 hPa steigen, was eine stabile Wetterphase ankündigt.

Wolken als sanfte Begleiter

Zwischenzeitlich, am 3. Juli, zeigen sich ein paar einzelne Wölkchen am Himmel. Mit 25 Grad und einem leisen Flüstern des Windes (4 km/h) bleibt das milde Klima jedoch erhalten. Wer die Schönheit der Natur unter einem leicht bewölkten Himmel erkunden möchte, der findet an diesem Tag ideale Bedingungen vor.

Ein Wochenende mit Abwechslung

Am 5. Juli winkt erneut der klare Himmel, während das Thermometer stolze 26 Grad anzeigt. Ein kaum spürbarer Wind macht den Tag zum perfekten Strandtag. Zum Wochenende hin, am 6. und 7. Juli, mischen vereinzelt Wolken das strahlende Blau auf, wobei die Temperaturen konstant hoch bleiben. Die Sonne begrüßt die Inselbewohner und Gäste jeden Morgen treu um etwa 4:28 Uhr und nimmt ihren Abschied gegen 19:20 Uhr.

Lassen Sie sich dieses Wetterglück nicht entgehen und planen Sie Ihre Aktivitäten auf Mallorca in Estellencs mit dieser vielversprechenden Prognose. Endlose Sonnenstunden und das milde Mittelmeerklima lassen keinen Zweifel: Die Ferieninsel zeigt sich von ihrer besten Seite.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:30:05. +++