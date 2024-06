Sonnige Aussichten in Puigpunyent: Wettervorhersage für die kommende Woche (30.06.2024 - 07.07.2024)

Die Sonne grüßt Puigpunyent: Hochsommerliche Wetterprognose

Die idyllische Gemeinde Puigpunyent auf Mallorca erwartet in der ersten Juliwoche eine Serie sonniger Tage, die sowohl Einwohner als auch Urlauber begeistern wird. Die Wettervorhersage verspricht stabile hochsommerliche Temperaturen und viel Sonnenschein, abgesehen von wenigen Momenten, in denen Wolken den Himmel zieren könnten.

Beginnend mit dem Sonntag, dem 30. Juni, strahlt der klare Himmel über Puigpunyent. Die Temperaturen erreichen Tageshöchstwerte von etwa 24°C, und der Wind bleibt mit 4 km/h eher sanft. Ein perfekter Tag, um das natürliche Ambiente der Region zu genießen.

Leichter Regen erfrischt den Sommer

Der folgende Montag wird zwar von leichtem Nieselregen begleitet, doch die Temperaturen bleiben mit durchschnittlich 24°C angenehm warm. Geringe Windgeschwindigkeiten und eine Luftfeuchtigkeit von 62% sorgen für eine frische Brise und einen erfrischenden Start in die Woche.

Klare Nächte und angenehme Tage

Vom 2. Juli an leuchten wieder die Sterne klar am Nachthimmel von Puigpunyent, und die Tage begrüßen uns mit beständigem Sonnenschein und einer Spitze von 22°C. Dieser Wettertrend hält an, und in den darauffolgenden Tagen schwanken die Temperaturen zumeist um die 23°C-Marke, mit einem sonnigen Höhepunkt am Samstag, den 6. Juli.

Wolken verstecken sich hinter der Sonne

Für die gesamte Woche zeichnet sich eine robuste Wetterlage mit einem stabilen Hochdruckgebiet ab, das heißt, der Himmel bleibt größtenteils klar mit nur vereinzelten Wolken. Die darauffolgenden Sonnenuntergänge, die nicht vor 19:20 Uhr stattfinden, bieten traumhafte Motive für Fotoliebhaber.

Fazit: Ideales Sommerwetter in Puigpunyent

Zusammengefasst verspricht die Woche vom 30. Juni bis zum 7. Juli 2024 ideales Wetter, um die zahlreichen Freizeitaktivitäten in Puigpunyent zu genießen. Ob Wandern, Fahrradfahren oder einfach nur Entspannen in einem der charmanten Cafés - jetzt ist die perfekte Zeit, um die Vielfalt Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:39:08. +++