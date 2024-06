Wetter Alaró (30.06.24 bis 07.07.24): Sonnenschein und leichte Schauer – Ihr Urlaubswetter auf Mallorca

Strahlender Sommerbeginn mit vereinzelten Schauern in Alaró

Die idyllische Gemeinde Alaró auf Mallorca lädt ihre Besucher in der letzten Juniwoche und im ersten Juli mit herrlichem Sommerwetter und vereinzelten Erfrischungen durch leichte Schauer zum Verweilen ein. Mit unserer präzisen 7-Tage-Wettervorhersage sind Sie stets bestens auf jede Wetterlage vorbereitet. Erfahren Sie, wie sich das Wetter in Alaró entwickeln wird und genießen Sie die Trauminsel in vollen Zügen.

Auftakt unter klarem Himmel: Das Wetter in Alaró am 30.06.24

Am Sonntag, den 30. Juni 2024, präsentiert sich Alaró von seiner besten Seite. Mit 31°C Tageshöchsttemperatur, einem strahlend klaren Himmel und einer sanften Brise von 4 km/h ist es der perfekte Tag, um die Schönheit Alarós zu erkunden. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 35%, während der Luftdruck 1015 hPa misst. Freuen Sie sich auf den Sonnenaufgang um 4:24 Uhr, bevor sich die Sonne erst um 19:20 Uhr wieder für die Nacht zurückzieht.

Regenschauer am 1. Juli: Mäßiger Regen und milde Temperaturen

Der monatliche Wechsel ist geprägt von einem leicht wechselhaften Wetterbild. Der 1. Juli 2021 empfängt Sie mit mäßigen Regenfällen und 30°C. Der Tag beginnt zwar mit der gleichen Uhrzeit für Sonnenaufgang und -untergang, doch die leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit von 39% und ein geringfügig stärkerer Wind arrangieren einen wohltuenden Gegenpol zur Sommerhitze.

Temperaturabfall und Regen: Wettertrend der Folgetage

Anfang Juli setzt sich das unbeständigere Wetter in Alaró durch. Der 2. Juli überrascht mit leichtem Regen und einer Abkühlung auf 25°C, was jedoch auch eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 60% mit sich bringt. Mit dem 3. Juli kehren Temperaturen von 29°C zurück, begleitet von einem Himmel voller Schleierwolken – ein wunderbares Fotomotiv für jeden Mallorca-Besucher. Der Wind bleibt mit 3 km/h moderat und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 32%.

Die darauffolgenden Tage, 4. und 5. Juli, locken wieder mit einem klaren Himmel und steigenden Temperaturen von 29°C auf 33°C. Ein nahezu perfekter Sommertraum mit niedriger Luftfeuchtigkeit und leichter, erfrischender Brise prägt diese Tage.

Abschluss mit Leichtigkeit: Wetterausklang in Alaró

Der Wetterausklang hält sich glücklicherweise weiterhin sommerlich. Der 6. und 7. Juli präsentieren sich mit 33°C bzw. 31°C weiterhin hochsommerlich, doch es kann stellenweise zu leichten Regenschauern kommen. Dies dürfte der Freude am mallorquinischen Sommer jedoch keinen Abbruch tun. So endet die Wettervorhersage für Alaró stilvoll mit angenehm warmen Tagen und malerischen Abendstimmungen, die sich mit Sonnenuntergängen kurz nach 19:19 Uhr ankündigen.

