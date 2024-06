Wetter Campanet (30.06.24 bis 07.07.24): Sonnige Aussichten und vereinzelte Regenschauer

7-Tage-Wettertrend für Campanet: Sonnenschein und gelegentlicher Regen

Die pittoreske Gegend von Campanet auf Mallorca wird in der Woche vom 30. Juni bis zum 07. Juli 2024 eine Mischung aus strahlendem Sonnenschein und vereinzelten Regenschauern erleben. Touristen wie Einheimische können sich auf angenehme Tage freuen, allerdings sollten sie für gelegentliche Niederschläge gerüstet sein.

Wettervorhersage für Campanet: Sonnige Höhenflüge und milde Regengüsse

Der Sommer zeigt sich mitunter von seiner besten Seite. Das Wetter in Campanet betritt die Szene mit einem klaren Himmel am 30. Juni 2024, einem Sonntag, mit einer Höchsttemperatur von 31 Grad Celsius. Ein leichter Wind wird durch die Straßen streichen und die frühe Morgensonne begrüßt die Besucher kommend um 4:23 Uhr und die Abenddämmerung erblickt man um 19:20 Uhr.

Der 1. Juli bringt eine kleine Abkühlung mit spürbar erhöhter Luftfeuchtigkeit und vereinzeltem, leichtem Regen bei 27 Grad Celsius. Der Wind frischt leicht auf mit 7 km/h und das Barometer zeigt stabile 1016 hPa. Sonnenauf- und -untergang bleiben identisch zum Vortag.

Die Temperaturen bleiben am 2. Juli mit 26 Grad Celsius und leichtem Regen weiterhin erfrischend, während der Folgetag, der 3. Juli, mit auflockernder Bewölkung und einer leichten Temperaturerhöhung auf 29 Grad Celsius aufwartet.

Mit klarem Himmel und stabilen sommerlichen Werten begrüßt uns der 4. Juli. Wettertechnisch begeben wir uns wieder ein Stück näher Richtung Hochsommer mit einer Tagestemperatur von 29 Grad und einer angenehmen Brise.

Der 5. Juli markiert den heißesten Tag der Woche in Campanet. Astreines Badewetter ist gewiss, denn das Quecksilber klettert auf beachtliche 32 Grad Celsius bei klarem Himmel und leichter Zunahme des Windes auf 5 km/h.

Am Wochenende wird es etwas launisch: Trotz anhaltend hohen Temperaturen von 30 Grad Celsius am 6. und 7. Juli, trüben leichte Regenfälle das sonst so sonnige Gemüt.

Insgesamt wartet auf die Besucher und Einwohner von Campanet eine abwechslungsreiche Woche. Mit überwiegend Sonnenschein und nur zeitweisen Regenschauern bietet die Wetterlage ideale Bedingungen für verschiedene Freiluftaktivitäten.

