Wetter in Santa Margalida: Sonnige Aussichten und vereinzelte Regenschauer (30.6.2024)

Das Wetter in Santa Margalida: Eine Woche voller Sonnenschein und sanfter Brisen

Die kommenden Tage in Santa Margalida versprechen vorwiegend freundliches Wetter mit ein paar sanften Regengüssen zwischendurch. Unser Blick auf die nächste Woche vom 30. Juni bis zum 7. Juli 2024 offenbart ein angenehmes Klima mit einer angenehmen Brise und einer moderaten Feuchtigkeit - ein perfektes Szenario für alle Sonnenanbeter und Urlauber auf der schönen Insel Mallorca.

Warmes Wetter in Santa Margalida: Sonnenschein dominiert

Am Sonntag, den 30. Juni, erwartet uns ein klarer Himmel über Santa Margalida mit einer Höchsttemperatur von 31°C. Der Tag wird auch durch eine sehr annehmbare Windgeschwindigkeit von nur 5 km/h abgerundet, während die Luftfeuchtigkeit auf 37% sinkt und der Luftdruck bei 1014 hPa liegt. Genießen Sie den frühesten Sonnenaufgang der Woche um 4:22 Uhr und das später eintretende Sonnenuntergangsspektakel um 19:19 Uhr.

Leichter Regen wird unsere Insel am Montag, den 1. Juli und Dienstag, den 2. Juli, heimsuchen, wobei die Tagestemperaturen einen kühleren, aber dennoch angenehmen Rahmen von 25°C halten. Die Windgeschwindigkeiten bleiben sanft, und die Luftfeuchtigkeit zeigt einen leicht erhöhten Wert. Es ist eine gute Gelegenheit, die Insel in einem anderen Licht zu betrachten, während Sie gemütliche Spaziergänge unternehmen oder sich in eines der lokalen Cafés zurückziehen.

Wettertrend für Santa Margalida: Die Sonne kämpft sich durch

Die Mitte der Woche sieht einen Wechsel hin zu teilweise bewölktem Himmel am Mittwoch, dem 3. Juli, mit angenehmen 28°C und einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit. Der Donnerstag wird mit einem klaren Himmel und 27°C etwas wärmer, was perfekt für alle möglichen Freiluftaktivitäten ist. Der Freitag läutet dann mit 30°C und einem klaren Himmel ein strahlendes Wochenende ein.

Santa Margalidas Wochenendwetter: Sommerliche Temperaturen mit Überraschungsregen

Das Wochenende in Santa Margalida bringt uns sommerliche 28°C und 29°C am Samstag und Sonntag, auch wenn diese von voraussichtlichem leichtem Regen begleitet werden - eine willkommene Erfrischung für die Landschaft und eine Chance für Urlauber, die vielfältigen Innenaktivitäten Mallorcas zu erkunden. Wir empfehlen, einen Regenschirm griffbereit zu halten und dennoch das angenehme Wetter zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:40:58. +++