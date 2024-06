Wetter auf Mallorca: Die neue Woche beginnt mit einer Gewitterwarnung

Nach einem weitgehend sonnigen Sonntag mit Höchstwerten über 30 Grad wird das Wetter in der neuen Woche unbeständig. Für Montag (1.7.) hat der spanische Wetterdienst Warnstufe Gelb wegen Starkregens und Gewitter ausgegeben. Sie gilt in der Zeit von 12 bis 17 Uhr im Süden der Insel. Im Laufe der ersten Tageshälfte sei mit Regenfällen zu rechnen, die ortsweise kräftig ausfallen und sich im Inselsüden zu Gewittern auswachsen könnten, heißt es in der Prognose.

In der zweiten Tageshälfte zeigt sich dann wieder vielerorts verstärkt die Sonne. Der Juli startet auf Mallorca allerdings mit gemäßigten Sommertemperaturen. Maximal erreicht werden am Montag 29 Grad in Palma, 27 Grad in Felanitx oder Sa Pobla, 24 Grad in Lluc im Tramuntana-Gebirge.

Nachts fallen die Temperaturen vielerorts auf Mallorca unter die 20 Grad-Marke, nur in der Gegend von Felanitx bleibt es bei Tiefstwerten um die 21 Grad recht schwül. Der Wind weht schwach bis mäßig.

Warnstufe Gelb am Montag. / Aemet

Aussichten ab Dienstag

Auch am Dienstag (2.7.) muss ortsweise mit Regen gerechnet werden, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Es ist keine Warnstufe ausgegeben. Die Temperaturen sind stabil bei Höchstwerten von 30 Grad in Felanitx. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 16 und 19 Grad - keine Tropennacht. Der Wind weht schwach, an der Küste mitunter böig.

Wieder richtig sonnig wird es laut der Vorhersage von Aemet in der zweiten Tageshälfte des Mittwochs. Bis dahin kann es weiterhin ortsweise etwas regnen. Bei Höchstwerten im Tagesverlauf zwischen 25 und 31 Grad gewährt die große Sommerhitze weiter Aufschub. Nachts liegen die Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad. Schwacher Wind, Böen an der Küste.

Viel Sonne zu Wochenende

Am Donnerstag ziehen die Temperaturen etwas an, die Sonne zeigt sich häufiger. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 Grad in Lluc und 32 Grad in Sa Pobla. Auch zu Ende der Woche dürfte es ordentlich Badewetter auf Mallorca geben.

Aemet warnt auch vor dem Risiko von Waldbränden, die Gefahr sei besonders im Nordosten von Mallorca derzeit hoch.

Die Wassertemperaturen

Die Temperatur im Mittelmeer ist inzwischen deutlich angestiegen, an der Playa de Palma ist das Wasser zwischen 24 und 26 Grad warm. An der Playa de Muro im Nordosten der Insel werden zwischen 22 und 24 Grad registriert.