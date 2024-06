Wetter Valldemossa (30.06.24 bis 07.07.24): Sonnige Aussichten mit vereinzelten Regengüssen

Wetter in Valldemossa: 7-Tage-Prognose vom 30. Juni bis 7. Juli 2024

Die malerische Gemeinde Valldemossa im Herzen der Tramuntana-Bergkette steht vor einer Woche mit leicht schwankenden Wetterbedingungen. Mit temperatures that make a getaway to this island oasis enticing, erfahren Sie hier, was Sie wettertechnisch erwarten können.

Sonntag, 30. Juni 2024: Ein strahlender Beginn

Den Auftakt der Woche macht ein klarer Himmel, der die Temperaturen auf angenehme 28°C klettern lässt. Bei nur leichtem Wind mit 3 km/h können Sie bedenkenlos Ihre Outdoor-Aktivitäten planen. Sonnenaufgang ist um 4:24 Uhr, während der Sonnenuntergang um 19:21 Uhr erfolgt.

Montag, 1. Juli 2024: Erfrischender Regen

Der Montag begrüßt uns mit mäßigem Regen und hält die Temperaturen konstant bei 28°C. Mit etwas mehr Wind von bis zu 6 km/h und gleichbleibender Luftfeuchtigkeit verspricht dieser Tag eine erfrischende Abwechslung zu sein.

Dienstag, 2. Juli 2024: Leichte Regenschauer

Leichter Regen setzt sich am Dienstag fort und führt zu einer leichten Abkühlung auf 24°C. Mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 70% wird es sich etwas klammer anfühlen. Der Wind hält sich weiterhin dezent im Hintergrund.

Mittwoch, 3. Juli 2024: Bewölkter Himmel

Die Wochenmitte bringt aufgelockerte Bewölkung, bei denen die Sonne sich immer wieder zeigt und das Quecksilber auf 26°C steigt. Ein leichter Wind und geringere Luftfeuchtigkeit begleiten den Tag.

Donnerstag, 4. Juli 2024: Klarer Sommerhimmel

Der Donnerstag verspricht mit klarem Himmel und einer Maximaltemperatur von 27°C einen perfekten Sommertag. Lassen Sie sich von der sanften Brise und der ruhigen Atmosphäre verwöhnen.

Freitag bis Sonntag: Ein sonniges Wochenende voraus

Das Wochenende in Valldemossa hält, was der Name verspricht: klarer, sonniger Himmel an beiden Tagen lässt das Thermometer auf warme 29°C am Freitag und Samstag ansteigen, mit einer minimalen Abkühlung auf 28°C am Sonntag. Gelegentliche leichte Regenschauer am Wochenende werden zur Erfrischung dienen und die Umgebung beleben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Valldemossa in der kommenden Woche vor allem viel Sonnenschein bei leicht variierenden Temperaturen genießen wird. Ein paar kurze Regenschauer reinigen die Luft und bieten eine angenehme Abwechslung. Planen Sie Ihre Urlaubsaktivitäten oder entspannen Sie einfach im Garten bei diesem herrlichen Sommerwetter.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:45:13. +++