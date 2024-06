Wetterausblick Bunyola: Sonnige Tage und leichte Schauer erwartet (30.6.2024)

Aktuelle Wettervorhersage für Bunyola

Erleben Sie eine harmonische Mischung aus strahlendem Sonnenschein und erfrischenden Regenschauern in BunyolaBunyola während der ersten Woche im Juli 2024. Mit Temperaturen, die angenehme Sommertage versprechen, können Einwohner und Besucher gleichermaßen die malerische Gemeinde in vollen Zügen genießen.

Wetterprognose vom 30. Juni bis 7. Juli

Beginnend mit einem klaren Himmel und einer Maximaltemperatur von 27°C lädt der 30. Juni dazu ein, die freie Natur zu erkunden oder sich einfach auf einer sonnigen Terrasse zu entspannen. Leichte Winde und moderate Feuchtigkeit schaffen ideale Bedingungen für lange Spaziergänge durch die idyllische Landschaft Bunyolas.

Am 1. Juli treten mäßige Regenfälle auf, während das Thermometer eine Höchsttemperatur von 28°C erreicht, sodass Sie vielleicht den Regenschirm nicht vergessen sollten, wenn Sie am frühen Abend ausgehen. Das leichte Plätschern des Regens wird von einer angenehmen Brise begleitet, die die Blätter sanft in den traditionellen Gärten Bunyolas flüstern lässt.

Der 2. Juli erwartet Sie mit leichtem Regen und einer Abkühlung auf 23°C, was eine willkommene Erfrischung für diejenigen bieten kann, die etwas Abkühlung von den höheren Temperaturen der vorherigen Tage suchen. Windspeeds stay constant, ensuring a gentle and soothing atmosphere throughout the day.

Es folgen Tage mit vereinzelten Wolken und klarem Himmel, was perfekte Bedingungen für alle möglichen Freizeitaktivitäten in Bunyola darstellt. Temperaturen schwanken zwischen angenehm warmen 25°C und 30°C, was die herzerwärmenden Sommertage unterstreicht, wie wir sie auf Mallorca kennen und lieben.

Den Abschluss der Wetterwoche bildet eine leicht gemütliche Abkühlung auf 28°C am 7. Juli mit gelegentlichen Regenschauern, die den Duft des feuchten Mittelmeerbodens durch die Straßen wehen lassen.

Praktische Tipps zur Wetterlage

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten umspannen diesen Zeitraum fast konstant, was die langen, erholsamen Tage im Sommer auf der Insel garantiert. Allerdings ist eine Anpassung der täglichen Routinen empfehlenswert, um die volle Pracht dieser Tage zu erleben. Denken Sie daran, jeweils einen adäquaten Sonnenschutz zu verwenden und bei den vorhergesagten Regenschauern immer eine Jacke zur Hand zu haben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:25:07. +++