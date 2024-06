Wetteraussichten für Banyalbufar: Sonnige Tage und leichte Regenschauer in der ersten Juliwoche 2024 (30.6.2024)

Wetterprognose: Sommerliche Temperaturen mit vereinzelten Regentropfen in Banyalbufar

Banyalbufar an der Westküste Mallorcas bereitet sich auf eine angenehm-warme erste Juliwoche vor. Mit einem gemäßigten mediterranen Klima empfängt die idyllische Gemeinde Urlauber und Einheimische mit viel Sonnenschein und leichten Regenschauern. Wir geben Ihnen einen detaillierten Überblick über das erwartete Wetter in Banyalbufar vom 30. Juni bis zum 7. Juli 2024.

Sonniger und klarer Himmel zum Monatswechsel

Zum Start in die neue Woche heißt der 30. Juni 2024 seine Besucher in Banyalbufar mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Höchsttemperatur von 26°C willkommen. Bei einer leichten Brise von nur 4 km/h bietet der Tag perfekte Bedingungen für einen entspannten Strandtag oder eine Wanderung in der malerischen Umgebung. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 66% und einem Luftdruck von 1015 hPa ist ein optimales Urlaubsklima garantiert. Genießen Sie den Sonnenuntergang um 19:21 Uhr nach einem langen Tag unter freiem Himmel.

Leichte Schauer und weiterhin warme Temperaturen im Juli

Der 1. Juli kündigt sich mit leichtem Regen an, der jedoch die sommerliche Wärme von 26°C nicht beeinträchtigt. Die Winde frischen auf 8 km/h auf, was für eine angenehme Erfrischung sorgt. Die Kombination aus Sonne und leichtem Regen zeigt das spezielle Flair der Insel – warm, feucht und lebendig.

Das Wetter bleibt in den folgenden Tagen vom 2. Juli bis zum 7. Juli mit Temperaturen von 24°C bis 26°C angenehm warm. Besonders der 2. Juli bietet bei klarem Himmel ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 70%, während die Windgeschwindigkeit eine sanfte Brise von 5 km/h beibehält. Am 4. und 5. Juli dominieren erneut klarer Himmel und Sonnenschein, bevor leichter Regen am 6. und 7. Juli wieder für Abkühlung an der sommerlichen Küste sorgen wird.

Ausblick auf das kommende Wochenende

Wer sein Wochenende in Banyalbufar plant, kann sich auf ein Wetter mit leichten Regenschauern bei weiterhin sommerlichen Temperaturen einstellen. Der Regen wird das sonnige Ambiente nicht trüben, sondern für eine willkommene Erfrischung und eine bezaubernde Atmosphäre voller Düfte der blühenden Natur sorgen. Lassen Sie sich von den leichten Niederschlägen nicht abschrecken und genießen Sie die vielfältigen Freizeitaktivitäten, die Banyalbufar zu bieten hat.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:23:19. +++