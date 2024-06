Wetteraussichten für Calvià, Mallorca: 7-Tage-Prognose bis zum 7. Juli 2024 (30.6.2024)

Wetterprognose: Sonnige Tage und milde Brisen in Calvià

Die kommenden sieben Tage in Calvià auf der beliebten Baleareninsel Mallorca versprechen überwiegend sonniges Wetter und angenehme Temperaturen. Urlauber und Einwohner können sich auf eine Woche voller Sonnenschein und leichter Wolken freuen. Beginnend mit dem 30. Juni, wirft dieser Artikel einen detaillierten Blick auf das Tageswetter und bietet Ihnen alles, was Sie über die Wettersituation in Calvià wissen müssen.

Strahlender Sonnenschein zum Wochenende

Am Samstag, dem 30. Juni 2024, startet Calvià mit klarem Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 25°C in das Wochenende. Eine milde Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h sorgt für eine willkommene Abkühlung – ideal für einen entspannten Tag am Strand. Die relative Feuchtigkeit liegt bei 62% und der Luftdruck bei 1015 hPa.

Leichter Nieselregen zu Monatsbeginn

Das Wetter nimmt am Sonntag, dem 1. Juli 2024, eine kurze Wendung, da leichter Regen erwartet wird. Das Quecksilber klettert auf angenehme 26°C, während die Windstillstand bei gemäßigten 4 km/h bleibt. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 57% und einem Luftdruck von 1016 hPa bleibt das Wetter behaglich und frisch.

Herrliches Wetter für den Wochenstart

Der Montag, der 2. Juli 2024, lädt mit einem klaren Himmel und einer Temperatur von 24°C zu diversen Outdoor-Aktivitäten ein. Weiterhin weht ein leiser Wind mit einer Stärke von 5 km/h durch Calvià.

Wechselhafte Wolkendecke zur Wochenmitte

Am Dienstag, dem 3. Juli 2024, zeigt sich das Wetter von einer etwas abwechslungsreicheren Seite – bei 25°C sorgen aufgelockerte Wolken für malerische Ansichten. Der Wind hält sich beständig bei 5 km/h.

Erneut klare Verhältnisse

Die Mitte der Woche, konkret der 4. Juli 2024, präsentiert sich erneut von ihrer besten Seite: Ein strahlend blauer Himmel ohne eine Wolke in Sicht und Temperaturen die sich auf 25°C belaufen.

Ausklang der Woche unter der Sonne Mallorcas

Das sonnenverwöhnte Calvià bietet auch am Freitag, den 5. Juli 2024, keine Ausnahme und beschert uns 26°C unter einem einerneut klaren Himmelszelt. Der Samstag, der 6. Juli, hebt das Thermometer bis auf sommerliche 28°C, obwohl ein paar Wolken am Himmel den Anblick ergänzen. Eine vortreffliche Gelegenheit, um die kulturellen Angebote Calviàs zu erkunden oder in den Genuss eines Spaziergangs entlang der malerischen Küsten zu kommen.

Ausklang des Sieben-Tage-Forecasts

Zum Abschluss der siebentägigen Vorschau, am Sonntag, dem 7. Juli 2024, ist das Thermometer erneut auf angenehme 26°C eingestellt, begleitet von einer schwachen Brise. Der Wind weht jetzt mit 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant.

Insgesetzt wartet auf Bewohner und Besucher in Calvià eine Woche voller vielversprechender Wetteraussichten, die ideale Bedingungen für sämtliche Unternehmungen unter freiem Himmel bieten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:25:41. +++