Wetteraussichten für Fornalutx: Sommerliche Tage vorausgemeldet trotz vereinzelter Schauer (30.6.2024)

Genießen Sie die sommerliche Woche in Fornalutx mit einem Mix aus Sonne und Regen

Die malerische Gemeinde Fornalutx auf Mallorca bereitet sich auf eine gemischte, aber im Großen und Ganzen angenehme Wetterwoche vor. Mit Temperaturen, die sich in den hohen Zwanzigern einpendeln, ist das perfekte Wetter zum Genießen der atemberaubenden Landschaften und der pittoresken Dorfszenerie fast garantiert.

Hochsommerliches Wetter und vereinzelte Schauer: Das dürfen Sie erwarten

Am Sonntag, dem 30. Juni 2024, dürfen sich Einheimische und Besucher über einen klares Himmelspanorama freuen. Mit einem Maximum von 29°C und einem schmeichelhaften Lüftchen von nur 2 km/h wird es ein idealer Tag, um die Sonne zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei behaglichen 45%, und der Sonnenaufgang um 4:24 Uhr morgens verspricht einen langen, erfüllten Sommertag bis zum Sonnenuntergang um 19:21 Uhr.

Der Start in den Monat Juli hält jedoch eine kleine Überraschung bereit, denn am 1. Juli 2024 wird leichte Abkühlung durch etwas moderaten Regen bei 28°C erwartet, was die Natur von Fornalutx zweifelsohne willkommen heißt. Die Windverhältnisse bleiben mit 5 km/h sanft, während die Luftfeuchtigkeit etwas auf 48% ansteigt.

Das Wetterphänomen setzt sich am darauffolgenden Tag auf eine leichtere Weise fort, indem leichter Regen auf 24°C gefallene Temperaturen treffen wird. Dadurch bleibt es weiterhin warm, während die Natur genügend Feuchtigkeit erhält, um malerisch zu gedeihen.

Am Mittwoch, den 3. Juli, wird das Wetter wieder gnädig und verspricht gebrochene Wolken bei angenehmen 26°C. Die Natur Fornalutx' strahlt somit wieder in voller Schönheit unter einem überwiegend klaren Himmel.

In Richtung Wochenmitte klettern die Temperaturen wieder nach oben. Am Donnerstag, den 4. Juli, können Einwohner und Besucher einen herrlichen Tag unter einem klarblauen Himmel bei 28°C erwarten. Und am Freitag, den 5. Juli, kündigt sich mit 31°C der heißeste Tag der Woche an – ein Traum für alle Sonnenanbeter.

Das Wochenende in Fornalutx wird weiterhin sommerliche Temperaturen vorzeigen, allerdings kann man am Samstag und Sonntag bei um die 32°C und 29°C mit leichten Regenschauern rechnen – perfekte Gelegenheiten, um sich etwas Abkühlung zu gönnen und die Natur Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Wochenüberblick: Wettertrend in Fornalutx vom 30.6. bis zum 7.7.2024

Die Wetterprognose verspricht, dass wir in Fornalutx eine überwiegend sonnige Woche haben werden, unterbrochen von einigen entspannenden Sommerregen. Mit Temperaturen, welche sich für perfekte Freizeitaktivitäten einzelnen und lassen die Woche als äußerst attraktiv erscheinen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:31:08. +++