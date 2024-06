Wetterbericht Santa Eugènia: Sonnige Aussichten und vereinzelte Regenschauer vom 30.06.2024 bis zum 07.07.2024

Das Wetter in Santa Eugènia: Sonne, vereinzelter Regen und Sommerbrise

Die Sonne behauptet ihren Platz am Himmel über Santa EugèniaSanta Eugènia, während wir in die letzte Juniwoche und erste Juliwoche des Jahres 2024 hineinblicken. Mit Tagestemperaturen, die beharrlich um die 30 Grad Celsius-Schwelle schweben, bleibt das idyllische Inselwetter erhalten, während die Abende sich durch angenehmen Klimakonditionen auszeichnen.

Heiter bis wolkig: Die 7-Tage-Wetter-Prognose

Fangen wir mit heute, dem 30. Juni 2024, an: ein glorreicher Tag unter klarem Himmel, der uns angenehme 31 Grad Celsius beschert, mit einer leichten Brise von 5 km/h, was den Aufenthalt im Freien besonders reizvoll macht. Der morgige 1. Juli 2024 verheißt einen leichten Stimmungswechsel, da mäßiger Regen erwartet wird, wobei die Temperaturen mit soliden 30 Grad Celsius weiterhin sommerlich blieben.

Mit Beginn der neuen Woche am 2. Juli begegnet uns leichter Regen, die Leser dürfen jedoch versichert sein, dass es mit 27 Grad Celsius warm bleibt. Wechselhafte Wolken am 3. Juli bieten vielleicht eine angenehme Abkühlung und halten das Thermometer bei 30 Grad. Der 4. Juli grüßt uns dann wieder mit strahlendem Sonnenschein und einer Höchsttemperatur von 29 Grad.

Aber Santa Eugènia spart sich das Beste für das Wochenende. Der 5. Juli verspricht einen Temperatursprung auf beachtliche 34 Grad, wobei der Himmel von keiner Wolke getrübt wird, gefolgt von 33 Grad und vereinzelten Wolken am 6. Juli. Der Wetterausklang am 7. Juli gibt uns leichtere Regenfälle bei immer noch gemütlichen 32 Grad.

Wetterdetails für die perfekte Urlaubsplanung

Die Luftfeuchtigkeit in der bevorstehenden Woche schwankt spürbar, findet aber am 5. Juli mit neuen Tiefstständen von 26 Prozent seinen Höhepunkt in Sachen Trockenheit. Eine stabile Drucklage von um die 1015 hPa verspricht in der gesamten Periode gleichförmige klimatische Bedingungen. Besucher und Einwohner können durchgängig das leise Murmeln einer sanften Sommerbrise hören, da die Windgeschwindigkeit sich zurückhält und die meiste Zeit um 3 bis 5 km/h pendelt.

Die Sonne erhebt sich anmutig am frühen Morgen um 4:24 Uhr und bettet sich wieder gegen 19:20 Uhr, was uns lange, erholsame Tage zum Genießen und Entspannen am Strand oder in den malerischen Straßen von Santa Eugènia schenkt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:40:33. +++