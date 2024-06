Wettervorhersage Algaida: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 30. Juni bis 7. Juli 2024 (30.6.2024)

Eine sommerliche Woche steht den Einwohnern und Besuchern von Algaida bevor. Die Sonne wird vom klarblauen Himmel scheinen und nur vereinzelt von leichten Wolken unterbrochen. Die Temperaturen bleiben hoch und die Brise mild - perfektes Wetter für jegliche Aktivitäten im Freien.

Sonniger Start in die Woche

Am Montag, dem 30. Juni 2024, erwartet uns in Algaida ein klarer Himmel bei Temperaturen von angenehmen 30°C. Mit einem leichten Wind von 5 km/h und einer relativen Feuchtigkeit von 36% können wir einen angenehm warmen Tag genießen. Der Sonnenaufgang wird um 4:24 Uhr sein und wir können das Sonnenlicht bis zum Sonnenuntergang um 19:19 Uhr auskosten.

Leichter Regen kühlt ab

Der 1. Juli 2024 bringt uns leichtes Regenwetter bei immer noch hohen 29°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 41%, und der Wind bleibt mit 4 km/h sanft. Das Barometer steigt leicht auf 1016 hPa, was die frische Brise erklärt, die gegen den Regen ankämpft.

Wolken am Horizont

Am Dienstag, dem 2. Juli, treten ein paar Wolken in den sonst klaren Himmel, während die Temperaturen auf gemütliche 26°C fallen. Die relative Feuchtigkeit nimmt zu auf 56%, was mit einem etwas kräftigeren Wind von 7 km/h einhergeht. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1017 hPa.

Die Sonne setzt sich durch

Die folgenden Tage bis zum 5. Juli, inklusive, kündigen sich recht ähnlich an mit viel Sonne, leichten Winden und Temperaturen, die konstant um die 29°C verweilen. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich zum Wochenende auf einen angenehmen Wert ein.

Das Wochenende verspricht Hitze

Das Wochenende vom 6. bis 7. Juli wird heiß in Algaida! Die Quecksilbersäule könnte auf bis zu 33°C am Samstag klettern. Trotz einiger Wolken am Sonntag bleibt es trocken, ideal für lange Spaziergänge oder entspannte Stunden am Strand. Der Sonntag verabschiedet uns in die neue Woche mit leichtem Regen und stabilen 31°C.

Die Nächte in Algaida bleiben während der gesamten Woche angenehm mit Temperaturen, die nicht weiter unter die 20-Grad-Marke fallen dürften, und damit perfekte Voraussetzungen für laue Sommerabende bieten.

Genießen Sie die Schönheit Algaidas bei weitgehend ungestörtem Sommerwetter und vergessen Sie nicht, ausreichend Wasser zu trinken und Sonnenschutz zu verwenden, um gesundheitliche Probleme durch die starke Sommersonne zu vermeiden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:21:19. +++