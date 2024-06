Wettervorhersage Artà: Sonnige Aussichten und leichte Schauer für die erste Juliwoche 2024 (30.6.2024)

Wetterüberblick für Artà auf Mallorca: 30. Juni bis 7. Juli 2024

Der Sommer in ArtàArtà präsentiert sich in der ersten Woche des Juli mit einer angenehmen Mischung aus Sonnenschein und leichten Regenschauern. Ein idealer Zeitpunkt für Besucher und Einheimische, um die vielfältige Natur und die malerischen Strände der Region zu genießen. Die nachstehenden Informationen geben Ihnen einen detaillierten Überblick über das Wettergeschehen.

Wetterprognose für Artà am Wochenende

Am Sonntag, dem 30. Juni, begrüßt uns Artà mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 26°C. Mit einem leichten Wind von 7 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 54% verspricht es ein perfekter Tag zu werden, um Mallorcas Freizeitmöglichkeiten im Freien zu erkunden.

Zu Beginn der neuen Woche, am Montag, 1. Juli, trüben leichte Regenfälle die Sonnenfreuden ein wenig. Bei 23°C und Winden mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h ist ein Regenschirm für Spaziergänge durch Artà´s Gassen empfehlenswert.

Die Wetterlage in der ersten Juliwoche

Die darauffolgenden Tage halten das gemischte Wetterbild konstant. Der 2. Juli verspricht mit 23°C und leichtem Regen weiterhin erfrischende Momente, während am 3. Juli die Temperaturen leicht auf 24°C steigen, begleitet von einer geschlossenen Wolkendecke. Der Wind bleibt mit 3 bis 5 km/h schwach, sodass sich die Luftqualität als angenehm erweist.

Der 4. Juli lockt dann wieder mit einem klaren Himmel und 24°C zu Aktivitäten im Freien. Wenige Wolken zeigen sich am 5. Juli, wo das Thermometer auf 25°C klettert und das Wetter mit einer gemäßigten Windgeschwindigkeit von 6 km/h weiterhin zum Verweilen im Freien einlädt.

Ausblick auf das kommende Wochenende

Ein Wechsel auf leichter Regen findet wieder am 6. Juli statt, was der sommerlichen Stimmung jedoch keinen Abbruch tut, denn mit 24°C bleibt das Klima beständig warm. Abschließend begrüßt uns der 7. Juli mit wenigen Wolken am Himmel und 25°C, was die Woche angenehm ausklingen lässt. Perfekte Bedingungen also, um das Wochenende in Artàs bezaubernder Umgebung zu genießen.

Die aufgehende Sonne begrüßt Sie in dieser Woche früh um etwa 4:24, während der Tag mit einem Sonnenuntergang um 19:17 seinen Ausklang findet - ideale Zeiten, um die fabelhafte Aurora auf Mallorca zu bewundern.

Stellen Sie sicher, dass Sie für die möglichen Regentage vorbereitet sind, aber verpassen Sie auch nicht die Gelegenheit, die angenehmen Temperaturen und die freien Momente unter der mallorquinischen Sonne zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:22:40. +++