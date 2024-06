Wettervorhersage für Sineu, Mallorca: Sonnige Aussichten und milde Sommernächte (30.06.2024 bis 07.07.2024)

Strahlender Sonnenschein und leichte Sommerbrisen in Sineu

Die kommende Woche verspricht in Sineu auf Mallorca herrliches Sommerwetter mit viel Sonne und angenehmen Temperaturen. Das ideale Wetter, um die vielfältige Landschaft der Region zu genießen oder entspannte Stunden am Strand zu verbringen.

Wetter in Sineu: Trend für die Woche vom 30. Juni bis 07. Juli 2024

Zum Auftakt der Woche, am Sonntag, den 30. Juni, begrüßt uns ein klarer Himmel mit einer maximalen Temperatur von 32°C. Eine leichte Brise mit 5 km/h wird durch die Luft wehen, während die Luftfeuchtigkeit bei 29% liegt – perfekt für einen Ausflug in die Natur oder einen Tag am Meer.

Der Montag, 1. Juli, bringt leichten Regen, der aber mit 27°C und einer angenehmen Brise von 7 km/h für eine willkommene Abkühlung sorgt. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 50%, was die Temperaturen angenehm mild erscheinen lässt.

Das gleiche Muster leichter Regenfälle setzt sich auch am Dienstag, den 2. Juli, fort, während die Temperaturen und die Windverhältnisse fast identisch zum Vortag bleiben.

Ab Mittwoch, den 3. Juli, zeigt sich das Wetter in Sineu wieder von seiner sonnigeren Seite mit aufgelockerten Wolken, und das Quecksilber klettert wieder auf 30°C. Die Luftfeuchtigkeit befindet sich bei komfortablen 30%, und mit nur 2 km/h weht kaum ein Lüftchen.

Die darauf folgenden Tage, Donnerstag und Freitag, werden von einem klaren Himmel und Temperaturen von 30°C bzw. 33°C begleitet, während der Wind sanft mit 3 bis 6 km/h weht. Diese Bedingungen sind perfekt für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien.

Das Wochenende hält eine kleine Überraschung bereit, denn sowohl am Samstag, den 6. Juli, als auch am Sonntag, den 7. Juli, ist leichter Regen vorhergesagt. Die Temperaturen bleiben mit 32°C bzw. 31°C hoch, und es weht jeweils eine milde Brise.

Die Sonnenaufgangszeiten um 4:25 Uhr sowie die Sonnenuntergangszeiten um 19:18 Uhr ermöglichen lange und erlebnisreiche Sommertage auf der Insel.

Tipps für Sineu-Besucher: Genießen Sie das ideale Wetter!

Ob Sie die historische Schönheit von Sineu erkunden, in einem der vielen charmanten Cafés verweilen oder die nahegelegenen Strände besuchen möchten – das Wetter spielt mit. Vergessen Sie nicht, sich angemessen zu kleiden und den Sonnenschutz nicht zu vernachlässigen.

