Wettervorhersage Petra: Sonnige Aussichten mit Sommerwärme auf Mallorca (30.6.2024)

Strahlender Sonnenschein in Petra

Die Sonne bestimmt weiterhin das Wettergeschehen in Petra, einem charmanten Ort im Herzen von Mallorca. Mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen lädt die Region Einwohner und Touristen gleichermaßen dazu ein, das Freiluftleben zu genießen.

Wochenstart unter strahlend blauem Himmel

Am 30. Juni 2024 begrüßt Petra seine Besucher mit einer Maximaltemperatur von 26°C, unter einem Himmel, der kaum eine Wolke zeigt. Ein leichter Wind mit 6 km/h bietet die perfekte Brise für alle, die es draußen gemütlich angehen lassen wollen. Die Luftfeuchtigkeit liegt angenehm bei 28%, was zusammen mit dem Atmosphärendruck von 1007 hPa für ein ideales Klima sorgt. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 2:39 Uhr und den Sonnenuntergang um 16:43 Uhr und planen Sie Ihre Aktivitäten in dieser weitgehend perfekten Wetterlage.

Stetig sommerlich-warme Temperaturen in Petra

Die darauffolgenden Tage vom 1. bis zum 7. Juli 2024 sind von Konsistenz geprägt: Mit Temperaturen, die sich um die 25°C bis 30°C bewegen, dürfen sich Einwohner und Besucher auf ideale Bedingungen für sämtliche Unternehmungen freuen. Der Himmel bleibt klar, und der Wind zeigt sich unverändert mild bis mäßig mit einer Geschwindigkeit von 5 bis 9 km/h.

Komfortable Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Dank der niedrigen Luftfeuchtigkeit, die teilweise nur 12% erreicht, und des gleichbleibend niedrigen Drucks kann man von einem außerordentlich angenehmen Klima sprechen. Dieses Wetter bietet ideale Voraussetzungen für lange Wanderungen, Radtouren oder einen Besuch der nahegelegenen Strände und Buchten. Mit einer solch stabilen Wetterlage steht auch spontanen Ausflügen nichts im Wege.

Fazit: Sommervergnügen in Petra

Zusammenfassend ist eine Woche voller Sonne in Petra vorprogrammiert. Die Wetterprognose verspricht somit beste Voraussetzungen für jegliche Planungen im Freien. Die gleichmäßigen Sonnenauf- und -untergangszeiten unterstreichen zudem die Beständigkeit der kommenden Tage und bieten jedem Besucher die Möglichkeit, den Tag voll auszukosten.

