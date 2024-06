Wettervorhersage Son Servera (30.06.24 bis 07.07.24): Sonnenschein und vereinzelte Regenschauer

Das aktuelle Wetter in Son Servera: 7-Tage-Übersicht

Sonnige Aussichten und sporadische Regenfälle dominieren die kommende Woche in Son Servera auf Mallorca. Mit angenehmen Temperaturen bietet sich die erste Juliwoche ideal für diverse Freizeitaktivitäten im Freien an. Erfahren Sie hier, was das Wetter in Son Servera zu bieten hat.

Sonniger Start in die Woche mit klarem Himmel

Am Sonntag, den 30. Juni 2024, präsentiert sich Son Servera von seiner besten Seite: Ein strahlend klarer Himmel bei Tageshöchsttemperaturen von etwa 26°C. Eine leichte Brise mit 7 km/h führt zu einer angenehmen Frische. Die perfekten Bedingungen, um die Insel zu erkunden oder am Strand zu entspannen. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 58% und einem stabilen Luftdruck von 1015 hPa kommt es zu keinem Niederschlag.

Wechselhafte Aussichten mit gelegentlichem Niederschlag

Der Beginn des Monats Juli wird ein wenig veränderlich. Am Montag können wir mit leichtem Regen rechnen, welcher jedoch die sommerlichen 23°C nicht allzu sehr trüben sollte. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 74%, und der Himmel bleibt meist bedeckt. Die leichten Windverhältnisse setzen sich fort.

Ähnliche Bedingungen treffen wir auch am Dienstag und Mittwoch an. Der Himmel ist überwiegend bewölkt, die Temperaturen pendeln sich um 24°C ein und die Niederschlagswahrscheinlichkeit bleibt bestehen.

Wetterberuhigung und sommerliche Temperaturen ab Donnerstag

Ab Donnerstag setzt sich das freundlichere Wetter fort. Wir genießen komplett klare Himmel und sommerliche Temperaturen von 25°C. Ein leichter Wind und eine konstante Luftfeuchtigkeit laden zu Aktivitäten im Freien ein.

Das ähnliche Wetterbild lässt uns auch am Freitag and Samstag nicht im Stich, mit vereinzelten Wolken und sanftem Wind. Doch bereits am Sonntag zeichnen sich wieder einige Wolkenfelder im Himmel über Son Servera ab, was nichtsdestotrotz immer noch ideale Bedingungen für einen gemütlichen Ausklang des Wochenendes darstellt.

Jeder der Tage zeigt zudem Sonnenaufgangszeiten kurz nach 4 Uhr morgens und Sonnenuntergänge bis etwa 19:17 Uhr – perfekt für lange, erlebnisreiche Sommertage.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:44:44. +++