Wettervorschau für Binissalem: Sonnenstunden und sommerliche Temperaturen mit vereinzelten Regenschauern (30.06.2024 – 07.07.2024)

Binissalem Wetter: 7 Tage Prognose

Sonne satt und leichte Sommerbrisen in Binissalem - so lässt sich die Wetterprognose für die kommende Woche zusammenfassen. Mit Temperaturen, die überwiegend die 30-Grad-Marke überschreiten, steht uns ein hochsommerlicher Start in den Juli bevor. Vereinzelt ergießen sich jedoch auch leichte Regenschauer über die malerische Gemeinde im Herzen Mallorcas.

Heiter bis wolkig: Das Wetter am Wochenende

Die Woche endet in Binissalem mit einem klaren Himmel am Sonntag, den 30. Juni 2024, und einer angenehmen Temperatur von 31°C. Ein leichter Wind weht sanft durch die Straßen, während die Luftfeuchtigkeit angenehm niedrig bei 33% liegt. Der Druck bleibt stabil bei 1015 hPa.

Der Juliauftakt am Montag zeigt sich wechselhafter mit moderatem Regen bei immerhin noch sommerlichen 30°C. Der Wind legt eine Pause ein und bleibt schwach. Die Luftfeuchte steigt leicht auf 39%, was die Wärme etwas drückend werden lässt.moderatem Regen bei immerhin noch sommerlichen 30°C

Ein frischer Start in den neuen Monat Juli

Am Dienstag, dem 2. Juli, gönnt sich die Sonne eine kleine Auszeit und überlässt den Himmel den Wolken. Bei 26°C fällt leichter Regen, der jedoch nichts von der sommerlichen Laune nimmt. Die Luft bleibt hochsommerlich bei einer Feuchtigkeit von 58% und einem sanften Wind.

Die Sommermitte: Stabile Verhältnisse mit vereinzelten Regentropfen

Die Mitte der Woche präsentiert sich wechselnd bewölkt. Der 3. Juli beschert uns 29°C und eine niedrige Luftfeuchte von 30%. Der Himmel zeigt sich zwar teils verschleiert, doch bleibt es weitgehend trocken. Am Donnerstag hingegen kehrt die Sonne voll und ganz zurück und beschert Binissalem strahlendes Wetter bei 30°C.

Hochsommerliche Aussichten zum Wochenende

Das erste Juli-Wochenende startet mit einem knalligen Hochsommer. Bei Temperaturen von bis zu 34°C am Freitag und einem lichten Himmel, ist viel Sonnencreme und ausreichende Flüssigkeitszufuhr ein Muss. Das Wochenende setzt den sonnigen Trend fort, auch wenn vereinzelte Regenschauer am Samstag und Sonntag für eine willkommene Abkühlung sorgen könnten.

Abendrot und Morgenlicht:

Das tägliche Schauspiel von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist in Binissalem derzeit besonders eindrucksvoll zu beobachten. Die Sonne grüßt am Morgen ab etwa 4:24 Uhr und verabschiedet sich gegen 19:19 Uhr mit einem langen Sonnenuntergang in die Nacht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.6.2024, 01:24:11. +++