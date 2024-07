7-Tage-Wetterbericht: Sonnig und erfrischend in Puigpunyent (1.7.2024)

Wetteraussichten für Puigpunyent: Sonnenschein und leichte Wolken in Sicht

Das malerische Dorf Puigpunyent auf Mallorca kann sich auf eine Woche mit überwiegend klarem Himmel und angenehmen Temperaturbedingungen einstellen. Die Sommerzeit in Puigpunyent verspricht einmal mehr, Touristen und Einheimische mit idyllischem Wetter zu erfreuen. Wir werfen einen detaillierten Blick auf die Wettervorhersage für die nächsten 7 Tage in Puigpunyent.

Leichter Regen und Erfrischung zum Wochenbeginn

Der Start in die neue Woche am 1. Juli 2024 bringt leicht warme Temperaturen von etwa 24°C mit sich, begleitet von leichtem Regen, der die Luftqualität auffrischt und der Landschaft ein sattes Grün verleiht. Der Windgeschwindigkeit von 4 km/h gereicht der Erholung und entspannten Aktivitäten im Freien. Mit einer relativen Feuchtigkeit von 65% und einem Luftdruck von 1016 hPa erwartet Sie ein durchweg angenehmer Tag.

Bewölkte Akzente und milde Temperaturen

Die folgenden Tage, vom 2. bis 3. Juli 2024, präsentieren sich mit verstreuter bis gebrochener Bewölkung. Dabei hält sich das Thermometer stabil bei frischen 22 bis 23°C. Die Windbedingungen bleiben gleichbleibend, was dazu beiträgt, dass die Tage weder zu heiß noch zu kalt empfunden werden.

Klare Sicht auf Puigpunyents Schönheit

Vom 4. bis 6. Juli genießt Puigpunyent klaren Himmel und eine exzellente Sicht auf die umliegende Serra de Tramuntana, perfekt für Wanderer und Naturbegeisterte. Mit Tagestemperaturen um die 23 bis 25°C wird die Atmosphäre angenehm warm sein, ohne Überhitzung — ideal für sämtliche Aktivitäten unter freiem Himmel.

Verspielte Wolken gegen Ende der Woche

Den Abschluss der Woche bildet ein Wechsel aus Sonnenschein und leicht bewölktem Himmel am 7. und 8. Juli. Die Tagestemperaturen halten sich stetig bei etwa 24 bis 25°C. Der leicht auffrischende Wind und eine angenehme Feuchtigkeit versprechen perfecte Bedingungen, um die Sommerzeit in Puigpunyent in vollen Zügen zu genießen.

Insgesamt erwartet Besucher und Anwohner von Puigpunyent eine Woche voller angenehmer Wetterbedingungen mit vielen Möglichkeiten, die Schönheit und die Annehmlichkeiten dieses verträumten Ortes zu erleben. Planen Sie Outdoor-Aktivitäten oder genießen Sie einfach die Ruhe in der Natur, während das milde Klima für Erholung und Freude sorgt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:40:51. +++