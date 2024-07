7-Tage-Wettervorhersage für Alaró, Mallorca: Sonne, milde Brisen und leichte Wolken (1.7.2024)

Das Wetter in Alaró: Eine Woche unter der mallorquinischen Sonne

Die malerische Gemeinde Alaró auf Mallorca erwartet in der ersten Juliwoche eine angenehme Mischung aus Sonnenschein, vereinzelten Wolken und leichten Regenschauern. Ein idealer Sommerbeginn für alle, die das mediterrane Klima schätzen. Wir werfen einen detaillierten Blick auf die Wettervorhersage für die kommenden sieben Tage in Alaró, einer Oase der Ruhe im Herzen der Baleareninsel.

Leichter Regen und milde Temperaturen zum Wochenstart

Die Woche beginnt am Montag, dem 1. Juli 2024, mit leichtem Regen, was der üppigen, landschaftlichen Vegetation Alarós zusätzlichen Glanz verleihen wird. Bei einer angenehmen Höchsttemperatur von 26 Grad Celsius und moderaten Winden um die 4 km/h bleibt das Wetter weich und einladend. Der Niederschlag könnte eine erfrischende Abwechslung von der typischen Sommerhitze bieten und die Luftfeuchtigkeit für diesen Tag wird bei 57 Prozent liegen, mit einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa. Der Tag erwacht um 4:24 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 19:20 Uhr.

Sonnig mit vereinzelten Wolken – Perfektes Urlaubswetter

Der darauffolgende Tag, Dienstag, zeigt sich in Alaró von einer noch freundlicheren Seite. Scattered clouds segeln durch den sonst klaren Himmel, bei einer Tageshöchsttemperatur von 25 Grad Celsius. Die Brise bleibt sanft mit nur 3 km/h. Erholungssuchende können sich auf ausgiebiges Sonnenbaden und lange Spaziergänge freuen, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 54 Prozent und gleichbleibendem atmosphärischem Druck.

Sommerliche Höchsttemperaturen am Wochenende

Am Wochenende erreichen wir den Höhepunkt unserer Sommerwetteraussichten: klarer Himmel und Temperaturen, die die 30-Grad-Marke übersteigen. Am Samstag erwartet die Besucher und Bewohner Alarós ein Temperaturhoch von 32 Grad Celsius, ideal für alle Strandgänger und Aktivurlauber. Am Sonntag kühlt es sich geringfügig auf 29 Grad Celsius ab, während der Himmel von einigen Wolken dekoriert wird, bei einer angenehmen Windgeschwindigkeit von 5 km/h.

Zum Abschluss der Woche, Montag der 8. Juli, kehrt die Temperaturen wieder zurück auf angenehme 31 Grad Celsius unter einem klaren Himmel, perfekt für einen entspannten Tagesausklang in Alaró. Für Freunde der frühen Stunden: der Sonnenaufgang um 4:28 Uhr ist ein Naturereignis, das man nicht so leicht vergisst. Der Tag verabschiedet sich dann mit dem Sonnenuntergang um 19:18 Uhr.

