7-Tage-Wettervorhersage für Bunyola, Mallorca: Sonnige Aussichten und milde Temperaturen im Juli 2024 (1.7.2024)

Wetter in Bunyola: Eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen

Sommertage sind auf Mallorca oftmals gleichbedeutend mit warmen Sonnenstrahlen und entspannten Stunden am Strand. Für die Gemeinde Bunyola zeichnet sich ein überaus positives Wetterbild ab. Unsere ausführliche Wettervorhersage verspricht alles, was das Herz begehrt – von leichtem Sommerregen zu Beginn unserer 7-tägigen Prognose bis hin zu strahlend blauem Himmel und erhöhten Temperaturen.

Leichter Regen zur Wochenmitte, dann fast ungetrübter Himmel

Die Woche startet in Bunyola am 1. Juli 2024 mit einem Hauch von Wehmut und erhebendem Charme des mediterranen Sommers. Selbst ein leichter Regen kann die Schönheit der Landschaft nicht trüben, mit Temperaturen, die behaglich bei 24°C liegen. Die Windgeschwindigkeiten bleiben sanft bei nur 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit einen Wert von 62% aufzeigt und der Luftdruck sich stabil bei 1016 hPa einpendelt.

Der 2. Juli bringt zwar aufgelockerte Bewölkung, hält aber mit 22°C die Temperaturen im angenehmen Bereich. Der gleichbleibende Wind und die geringe Luftfeuchtigkeit von 60% deuten auf optimalen Komfort für jegliche Aktivitäten im Freien hin.

Sonnige Höhepunkte mit steigenden Temperaturen

Ab dem 3. Juli sehen wir eine Wetteränderung, die überzogene Wolken und eine leicht erhöhte Temperatur von 24°C mit sich bringt. Diese Tendenz steigert sich weiterhin am 4. Juli, wenn der Himmel völlig klar sein wird und das Thermometer auf 25°C klettert. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 50% und sanften Winden von 2 km/h ist dieses Idyll fast perfekt.

Die Highlight-Tage der Woche sind zweifelsfrei der 5. und 6. Juli, an denen wir strahlenden Sonnenschein bei Höchsttemperaturen von 29°C erleben dürfen. Die klaustrophobische Hitze bleibt uns erspart, da die Luftfeuchtigkeit auf erträgliche 40% bzw. 46% zurückgeht.

Vorblick: Fortsetzung des angenehmen Wetters

Zum Abschluss der Woche überrascht uns Bunyola am 7. Juli mit leichtem Wolkenbild und weiterhin warmen 27°C. Der 8. Juli kündigt sich mit einem klarblauen Himmel an und verspricht bei 28°C einen perfekten Abschluss der Woche.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bunyola in der nächsten Woche ein perfekter Ort für all jene ist, die Wärme, Sonnenschein und das gewisse Urlaubsflair suchen, das Mallorca so einzigartig macht. Versuchen Sie also zwischen den Sonnenbädern und Ausflügen die malerischen Sonnenauf- und -untergänge nicht zu verpassen, die zwischen 4:25 Uhr und 4:29 Uhr und am Abend zwischen 19:19 Uhr und 19:20 Uhr zu bewundern sind.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:25:49. +++