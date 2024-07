Aktuelle Wetteraussichten für Sóller: Sonne und Wolken im Wechselspiel – 7-Tage-Prognose (1.7.2024)

Wetterbericht für Sóller vom 1. bis 8. Juli 2024: Sommerprognose und tägliche Updates

Das sommerliche Wetter auf Mallorca lädt Einwohner und Touristen gleichermaßen dazu ein, die warme Jahreszeit im malerischen Sóller in vollen Zügen zu genießen. Wir präsentieren Ihnen hiermit eine ausführliche Wetterprognose für Sóller für die kommenden sieben Tage.

Von leichtem Regen zu purem Sonnenschein: Wetterentwicklung in Sóller

Zum Start in die neue Woche am Montag, dem 1. Juli 2024, lässt uns leichter Regen eher träge in den Tag gleiten, doch mit angenehmen 25 Grad Celsius und einer frischen Brise von nur 5 km/h bleibt das Wetter freundlich.

Der Dienstag, 2. Juli, belohnt uns mit einer Mischung aus Sonne und teilweise bedecktem Himmel, während die Temperaturen auf 24 Grad leicht sinken. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 62 Prozent bleibt das Wohlbefinden hoch.

Am Mittwoch, 3. Juli, setzt sich die Bewölkung zwar fort, wir können jedoch mit einem Spitzenwert von 26 Grad rechnen und die Windgeschwindigkeit bleibt angenehm gering.

Sonnige Tage voraus: Höhepunkte der Woche

Den Höhepunkt markieren Donnerstag und Freitag mit einem wolkenlosen Himmel und Temperaturen, die uns bis auf 30 Grad am Freitag hinaufbegleiten. Diese Wetterlage bietet perfekte Bedingungen für jegliche Aktivitäten im Freien.

Auch der Samstag bleibt strahlend schön, mit einem Temperaturhoch von 31 Grad und Windstille, ideal für einen Ausflug ans Meer oder eine Wanderung durch das Tramuntana-Gebirge.

Zum Abschluss hält der Sonntag wieder etwas mehr Wolken für uns bereit, doch mit 28 Grad bleibt es angenehm sommerlich.

Der Ausblick auf die folgende Woche

Die neue Woche startet mit einem anhaltenden Hoch von 29 Grad und einem wolkenlosen Himmel. Sóller zeigt sich von seiner besten Seite.

Unsere Zusammenfassung versorgt Sie somit mit allen benötigten Informationen für die kommende Woche in Sóller. Genießen Sie die angenehmen Sommerabende und die warme mediterrane Sonne, während Sie Ihren Aufenthalt auf Mallorca planen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:47:32. +++